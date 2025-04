Rapallo, Carannante: “Grazie all’opposizione dietrofront sull’ordinanza di rimozione forzata delle auto con la pulizia meccanizzata”

Rapallo. Esulta l’opposizione di Rapallo dopo la revoca dell’ordinanza che prevedeva la rimozione forzata delle auto in occasione della pulizia meccanizzata delle strade.

Il consigliere Andrea Carannante dichiara: “In una città come Rapallo dove la cronica mancanza di parcheggi rende ogni posto auto essenziale, abbiamo denunciato fin da subito l’assurdità e la sproporzione di questo provvedimento. E oggi, grazie anche a questa pressione e all’attenzione pubblica che ne è seguita, l’amministrazione ha fatto marcia indietro. Quando l’opposizione è attenta, concreta e motivata, i risultati possono arrivare”.

Carannante sottolinea che il contratto in essere con Aprica già prevede la possibilità di effettuare la pulizia anche in presenza di qualche auto in sosta: “La sanzione è già un deterrente sufficiente, e qualora rimanessero dei veicoli, Aprica ha i mezzi e le modalità per garantire comunque un’adeguata pulizia delle strade. Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e che hanno fatto sentire la loro voce. È anche grazie a loro che oggi possiamo dire che questa battaglia è stata vinta. Non si tratta di fare polemica, ma di rivendicare un risultato ottenuto con coerenza e buon senso. Oggi l’amministrazione ha fatto ciò che doveva: ha ascoltato e ha corretto una scelta sbagliata. Bene così. Ma non dimentichiamo che, senza un’opposizione vigile e una cittadinanza attiva, questo passo indietro non ci sarebbe stato.