Rapallo, assessore all’istruzione partecipa a convegno contro “propaganda gender nelle scuole”. Pastorino: “Inaccettabile”

Genova. Martedì 15 aprile a Rapallo è in programma l’incontro dal titolo “Guida pratica per fermare la propaganda gender dentro (e fuori) le scuole”, promosso dall’associazione Pro Vita & Famiglia, con la partecipazione dell’assessora comunale all’istruzione Laura Mastrangelo. Una presenza istituzionale che suscita indignazione e preoccupazione, a cui si oppongono con decisione il consigliere regionale Gianni Pastorino e il consigliere comunale di Rapallo Francesco Angiolani.

Pastorino, già promotore di numerose battaglie a tutela dei diritti civili e contro le campagne ideologiche dell’associazione Pro Vita & Famiglia, dichiara: “A Rapallo va in scena l’ennesima crociata contro l’inclusione. E la politica, invece di difendere la scuola pubblica, la tradisce. È inaccettabile che un’amministratrice con delega alla scuola legittimi un evento costruito per alimentare la paura e il pregiudizio, colpendo chiunque non rientri in una visione rigida e stereotipata della società. Nelle scuole non c’è nessuna propaganda ‘gender’: c’è bisogno, semmai, di più ascolto, più formazione e più strumenti per rispettare le differenze e riconoscere la dignità di tutte e tutti”.

“In passato mi sono opposto alle campagne disinformative contro l’aborto promosse da questa stessa associazione – continua il consigliere – Oggi, con lo stesso spirito, ribadisco che chi siede nelle istituzioni ha il dovere di rappresentare tutte e tutti. Condivido il dissenso espresso da chi, a Rapallo, ha avuto il coraggio di prendere posizione contro questa iniziativa. E mi unisco alla richiesta del consigliere comunale Francesco Angiolani che chiede all’Amministrazione comunale di prendere le distanze da chi semina fanatismo e affermare con chiarezza il proprio impegno per una scuola pubblica, laica, inclusiva”.

Aggiunge il consigliere del Comune di Rapallo Francesco Angiolani: “La partecipazione di un membro della Giunta è un fatto grave, inaccettabile e divisivo. La sua presenza avvalora e legittima toni e stili da crociata, parole fanatiche e posizioni estremiste. È l’opposto dello stile scelto dalla diocesi di Chiavari e dallo stesso vescovo, che su questi temi hanno scelto ascolto, dialogo e rispetto per l’umano. Libertà di opinione, certo. Ma chi rappresenta le istituzioni non può prendere parte a iniziative che feriscono e dividono. Chiedo all’Amministrazione di prendere le distanze da questo evento e di ribadire con chiarezza il proprio sostegno a una scuola inclusiva, che non lasci indietro nessuno”.