Rapallo, al via la Settimana dello Sport: oltre 2mila partecipanti e tre testimonial d’eccezione

Rapallo. Tutto pronto per l’inizio della Settimana dello Sport 2025, che prenderà ufficialmente il via domani, venerdì 4 aprile, con la cerimonia inaugurale.

L’evento, promosso dal Comune di Rapallo e realizzato in collaborazione con Portofino Coast, animerà la città fino al 14 aprile con un ricco programma di attività sportive dedicate agli studenti e alla comunità. La cerimonia di apertura, che avrà luogo domani mattina a partire dalle ore 9.30, vedrà la partecipazione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria, delle società sportive locali e delle istituzioni cittadine.

La tradizionale sfilata partirà dal Chiosco della Musica per raggiungere la palestra della Casa della Gioventù, dove si terranno esibizioni sportive e interventi istituzionali.

A rendere ancor più speciale l’evento, sarà la partecipazione di tre testimonial d’eccezione: Benedetta Durando, campionessa di scherma, Pietro Schiaffino, campione di triathlon, e Olivia Baroffio, giovane promessa della scherma.

La Settimana dello Sport – che coinvolgerà oltre 2mila partecipanti tra studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Rapallo e Zoagli, che si cimenteranno in numerose discipline sportive, dai giochi di squadra alle competizioni individuali – si conferma un appuntamento fondamentale per la promozione dello sport come strumento di crescita e aggregazione sociale, coinvolgendo giovani e famiglie in un evento di grande valore educativo e inclusivo. Le attività sono state infatti pensate per avvicinare i ragazzi alle sfide vissute quotidianamente dalle persone con disabilità, con percorsi motori adattati e momenti di sensibilizzazione.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DELLO SPORT 2025

Venerdì 4 aprile

Cerimonia di apertura, ore 09.30 – 12.00

Classe 5^ primaria, Società Sportive, Banda e Istituzioni.

Partenza della sfilata dal Chiosco della Musica e arrivo presso la palestra di Casa

della Gioventù, a seguire esibizioni delle Società Sportive presenti e interventi dei

testimonial sportivi e rappresentanti istituzionali.

Domenica 6 aprile

Evento collaterale “Rea Palus Kids”, ore 09.00

Raduno presso Rotonda Marconi.

Lunedì 7 aprile

Percorso misto, ore 08.30 – 12.00

Classe 1^ primaria presso la palestra di Casa della Gioventù.

Gare di nuoto, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso la Piscina Comunale di San Pietro.

Gare di tennis tavolo, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso il Salone della Chiesa di S. Anna.

Martedì 8 aprile

Percorso misto, ore 08.30 – 12.00

Classe 2^ primaria presso la palestra di Casa della Gioventù.

Orienteering, ore 09.30 – 11.00

Secondaria di 1° grado presso il Circolo Golf e Tennis.

Gare di pallacanestro, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso la Palestra Comunale di via Don Minzoni.

Gare di tennis e golf, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso il Circolo Golf e Tennis.

Mercoledì 9 aprile

Gioco “Palla in Gabbia”, ore 08.30 – 12.00

Classe 3^ primaria presso la palestra di Casa della Gioventù.

Gare di calcio maschile e femminile, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso il Campo Macera.

Gare di canottaggio, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso il Campo Macera.

Gare di bocce, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso la Bocciofila Rapallese.

Giovedì 10 aprile

Gioco “Palla in Gabbia”, ore 08.30 – 12.00

Classe 4^ primaria presso la palestra di Casa della Gioventù.

Gare di pallavolo, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso la palestra di Casa della Gioventù.

Gare di minigolf, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso il Minigolf Club di Parco Casale.

Venerdì 11 aprile

Gioco “Palla in Gabbia”, ore 08.30 – 12.00

Classe 5^ primaria presso la palestra di Casa della Gioventù.

Gare di padel, ore 14.30 – 16.30

Secondaria di 1° grado presso il Campo Comunale in Località Ronco.

Sabato 12 aprile

Evento collaterale “Giochi Storici”, ore 15.15 – 17.30

Bambini/e dai 5 agli 11 anni presso la passeggiata a mare.

Lunedì 14 aprile

Premiazioni e chiusura della Settimana dello Sport 2025, ore 08.30 – 12.00

Classe 1^ secondaria di 1° grado.

Premiazione per tutti gli Istituti, Associazioni e Aziende partner partecipanti.