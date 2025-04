Rapallo, accensione caloriferi prorogata al 28 aprile

Rapallo. Nuova proroga all’accensione dei caloriferi per gli edifici residenziali e lavorativi di Rapallo.

Con un’ordinanza, firmata quest’oggi, il sindaco Elisabetta Ricci ha posticipato fino al prossimo 28 aprile la possibilità di accessione degli impianti di riscaldamento, fino a un massimo di 12 ore giornaliere, oltre la data inizialmente prevista del 23 aprile.

La misura è stata adottata per sopperire alla notevole escursione termica esistente in questo periodo, caratterizzato, soprattutto nelle prime ore del mattino e in quelle serali, da sensibili abbassamenti della temperatura.