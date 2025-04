La Regione aiuta le imprese a quotarsi in borsa, Bucci: “I dazi non c’entrano, è un’opportunità”

Genova. Regione Liguria stanzia 4 milioni di euro in favore delle imprese che intendono quotarsi in borsa. Si tratta di una misura sperimentale, a valere sulle risorse del Pr Fesr 2021-2027, finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie attività economiche attraverso la quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione Mtf.

Una misura che potrebbe apparire contraddittoria rispetto alla crisi che stanno vivendo le borse di tutto il mondo con l’entrata in vigore dei dazi imposti dal presidente americano Donald Trump. “Non vedo associazione, sono due cose completamente diverse – sostiene il presidente ligure Marco Bucci -. I dazi sono una cosa, quotarsi in borsa è un’altra. Quello che presentiamo oggi è un programma che non esiste in nessun’altra regione d’Italia esclusa la Lombardia, ed è un aiuto alle imprese, anche e soprattutto le medio piccole, per potersi quotare in borsa e andare a prendere le risorse del mercato, che è una cosa importantissima e all’estero si usa tantissimo perché è una fonte di finanziamento che viaggia in maniera diffusa. Secondo punto, consente anche di aprirsi a mercati diversi e qui forse potrebbe entrarci il discorso dei dazi perché dipende da quale mercato è”.

In particolare, gli indirizzi approvati in giunta regionale prevedono la concessione di contributi a fondo perduto, per un massimo di 600mila euro a domanda, a copertura del 50% dei costi sostenuti dalle imprese per l’ammissione alla quotazione e per le spese correlate nei tre anni successivi.

“Per rafforzare la competitività del sistema ligure è necessario sostenere, oltre l’accesso al credito, il livello di patrimonializzazione delle imprese, specie quelle medio-piccole, alle prese nel quotidiano con sfide importanti per mantenere il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. Lo sa bene la Liguria, che conserva, nonostante un tessuto economico composto per oltre il 90% da attività con meno di 9 dipendenti, ampi margini di sviluppo – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana – Con questa misura sperimentale, intendiamo ridurre questo limite dimensionale, aiutando le attività che volessero diventare grandi a quotarsi in borsa. Un percorso di crescita aziendale che, oltre a migliorare il potere negoziale nei confronti di fornitori, dei clienti e degli intermediari finanziari, può rappresentare un elemento di crescita economica ed occupazionale per tutto il nostro territorio”.

Sul tema dei dazi Usa, che sta dividendo pure i candidati alle comunali genovesi, il presidente Bucci mantiene la sua linea orientata all’ottimismo: “Personalmente ritengo che chi si siede al tavolo di negoziazione fa sempre la cosa giusta. È molto meglio usare la negoziazione che usare altre armi. Gli antichi romani loro negoziavano col gladio sul tavolo, questi negoziano con i dazi, ma non c’è molta differenza. Noi potremmo avere cose molto importanti sul nostro tavolo, non soltanto cibo e vino, ma anche prodotti manifatturieri, turismo, cultura. Come diceva Churchill, ogni problema può essere un’opportunità. Noi siamo ottimisti e vediamo che per ogni problema c’è sempre un’opportunità“.

Ad esempio? “Il caffè non esisteva in determinate nazioni, 10-15 anni fa qualche azienda ha portato il caffè in Cina e in India, ad esempio, e il caffè è esploso, nel senso che è diventata la seconda commodity al mondo. Ci sono cose che ancora, per motivi culturali o altro, non sono diffuse nel mondo. Noi potremmo approfittare di questa occasione per mandare qualche nostro prodotto nel mondo e poter allargare a un grandissimo mercato”, conclude Bucci.