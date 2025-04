Quezzi, spaccio nel bar usando il bagno come “magazzino”: sospesa la licenza

Genova. La questora di Genova ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza del gestore del bar Anna di via Finocchiara, sulle alture di Quezzi.

Il provvedimento, spiegano dalla questura, si è reso necessario a causa di “un accertato quadro di criticità dal punto di vista della sicurezza in quanto è stato appurato che il bar è stato impiegato quale copertura per un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nelle scorse settimane gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno infatti arrestato un 27enne cittadino albanese per spaccio: secondo la ricostruzione il giovane, che s’intratteneva diverse ore al giorno all’interno del bar, utilizzava il bagno del locale per nascondere le dosi di stupefacente sulla finestra e poi cederla ai consumatori che riceveva all’interno del bar.

Nei giorni scorsi gli agenti l’hanno sorpreso in flagranza, durante la vendita di una dose cocaina a un cliente all’interno del bar, mentre la successiva perquisizione del 27enne ha permesso di rinvenire altre 19 dosi, circa 12 grammi di cocaina, e 150 euro.

La questura ha dunque emesso un provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 TUPLS, notificato dai poliziotti del Commissariato di San Fruttuoso, per mancata sorveglianza da parte del gestore del locale e per prevenire altri reati di questo genere.