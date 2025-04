Quarto, rapinato il custode dell’abbazia di San Gerolamo: 40enne finisce in manette

Genova. Rapinato ieri mattina il custode dell’abbazia di San Gerolamo di Quarto, in via Redipuglia. A finire nei guai è stato un 40enne egiziano senza dimora, arrestato dalla polizia per rapina impropria.

L’uomo si è intrufolato nell’edificio religioso, ha trovato il portafogli del custode e si è impossessato del denaro all’interno. Colto nel fatto dal proprietario, il 40enne ha riconsegnato parte dei soldi per poi spintonarlo e guadagnarsi la fuga.

Le volanti intervenute hanno monitorato la zona fino a individuare il presunto rapinatore nei pressi della fermata del bus. L’uomo ha cercato di dileguarsi salendo su un mezzo pubblico, ma gli operatori lo hanno raggiunto, portato in questura e perquisito. Nascoste nella fodera del piumino vi erano alcune banconote, corrispondenti per taglio e valore a quelle sottratte al guardiano.

A seguito di processo per direttissima, per il 40enne è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.