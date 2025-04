Primo maggio unitario, Serri (Uil Liguria) “In piazza all’insegna della sicurezza e del salario”

Genova. Il primo maggio unitario di Cgil, Cisl e Uil si celebra in tante piazze della Liguria, così come in tutta Italia, all’insegna della salute e della sicurezza. La segreteria regionale Uil Liguria sarà a Montemurlo (Prato) dove il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, terrà il discorso conclusivo della giornata di mobilitazione dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori.

Dopo la manifestazione sarà intitolata una via a Luana D’Orazio, lavoratrice deceduta mentre lavorava in fabbrica perché i dispositivi di sicurezza erano stati rimossi. Per le morti sul lavoro la Uil chiede a gran voce una procura speciale per mettere mano al reato di omicidio sul lavoro. “Come dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il lavoro rappresenta le fondamenta della nostra Costituzione ed è progresso, quindi non può essere morte”, si legge in una nota del sindacato.

Secondo l’Inail, in Liguria le denunce di infortunio sul lavoro nel 2025 (studenti esclusi) sono state – tra gennaio e febbraio – 437 in itinere e 1.886 in occasioni di lavoro, per un totale di 2.323. Sempre tra gennaio e febbraio 2025 ci sono stati in Liguria quattro denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale più 1 in itinere, cinque morti in tutto.

“Dobbiamo invertire la tendenza. Dobbiamo aumentare i controlli, fermare le gare al massimo ribasso, destinare più risorse alla prevenzione, introdurre il reato di omicidio sul lavoro. La Uil, infatti, ha chiesto al Governo di aprire subito un tavolo di confronto per intervenire in modo serio e deciso. Come dice il nostro segretario generale PierPaolo Bombardieri: non possiamo continuare ad aspettare mentre i lavoratori muoiono e non fanno rientro a casa dalle loro famiglie – spiega Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria – Da dicembre aspettiamo un confronto con il governo ma i sindacati non sono mai stati convocati e neanche euro è stato previsto per la sicurezza nella manovra. Ed è per questo che servono subito azioni concrete”.

Come afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Paese esiste un grosso problema di salari bassi con nuclei familiari e persone singole che non riescono a far fronte al costo della vita. In Liguria gli avviati al lavoro nel 2024 sono stati 198.238, – 1,6% rispetto al 2023, ovvero meno 3.322 (il 52,9% sono uomini che corrispondono a 104.382 unità). I salari medi nella ristorazione corrispondono a 9.813, 19 euro, nel commercio a 19.267,03, nelle costruzioni a 22.912, nelle attività manufatturiere a 33.077,79, nel trasporto e nel magazzinaggio a 32.459,93, le attività finanziari ed assicurative a 44.912,24.

“Troppa discrepanza tra un contratto e l’altro, troppi contratti pirata vengono firmati da sindacati che non hanno una reale rappresentanza – chiude Serri – per questa ragione la UIL chiede a gran voce una legge sulla rappresentanza che renda giustizia a salario e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori di questo Paese, persone che hanno diritto a contratti dignitosi portati a casa dalle sigle maggiormente rappresentative”.

Le manifestazioni del Primo Maggio in Liguria

Primo Maggio ad Albenga in piazza del Popolo.

Ore 10.00 concentramento in piazza del Popolo.

Ore 10.30 Comizio unitario a cura di Roberto Fallara Coordinatore Uil Liguria per la provincia di Savona.

Ore 11.00 corteo per le vie cittadine.

Primo Maggio a Savona in piazza Sisto IV.

Ore 10.00 concentramento in piazza Sisto IV.

Ore 10.30 Comizio unitario a cura di Simone Mara, segretario Fim Cisl Liguria.

Ore 11.00 corteo per le vie cittadine.

Primo Maggio a Sanremo in Piazza Colombo.

Ore 10,00 apertura della manifestazione con l’esibizione della band musicale “Guitar Story”.

Ore 11,00 saluto dell’Amministrazione comunale di Sanremo.

Ore 11,45 intervento unitario della responsabile Cisl Imperia Antonietta Pistocco.

Ore 13,00 chiusura in musica.

Primo Maggio alla Spezia.

Ore 9.30 concentramento in piazza Brin.

Corteo per le vie cittadine.

Comizio finale in piazza Mentana con Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil.