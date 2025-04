Genova. Si annuncia un sabato impegnativo dal punto di vista del traffico, nonostante il meteo non proprio clemente. In Liguria, per il lungo ponte di Pasqua e Pasquetta, sono attesi migliaia di turisti e proprietari di seconde case diretti verso città e Riviere, molti dei quali si metteranno in viaggio proprio sabato sulle autostrade. E le previsioni di traffico annunciano tempi di percorrenza molto superiori alla media su tutte quelle del nodo ligure.

Sulla A7 bollino rosso dalle 10 alle 13 di sabato in direzione Genova, con probabili code sino alle 19. Anche sulla A10 il picco è atteso tra le 10 e le 13 in direzione Savona, ma il bollino è giallo per tutta la giornata. Sulla A12, bollino rosso sempre dalle 10 alle 13 in direzione Sestri Levante, stessa situazione sulla A26 ma in direzione Voltri.

Nessuna criticità è invece prevista per domenica, giorno di Pasqua, mentre il lunedì di Pasquetta, al netto delle previsioni che parlano di possibile pioggia, è un’altra giornata critica per il traffico soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La buona notizia è che i cantieri in autostrada sono stati sospesi sino a lunedì 5 maggio, proprio per le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e 1 maggio. Dal 16 aprile è scattato il piano di alleggerimento messo a punto nell’ultima riunione del tavolo tecnico di confronto convocato da Regione con i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di Anci, Comune di Genova, Anas e concessionarie.

Il piano per le tratte in concessione ad Aspi

Sulle tratte di competenza di Aspi, fino a martedì 6 maggio, è previsto lo stop a tutte le lavorazioni con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia, in particolare in A10 tra Genova e Savona e in A26 tra Genova Voltri e Ovada, tenendo conto anche dell’afflusso di visitatori a Genova per Euroflora, in scena dal 24 aprile al 4 maggio.

Smontato definitivamente lo scambio di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante (gallerie Santa Giulia- Sant’Anna – Del Fico – San Bernardo e viadotto Valle Ragone). Alla ripresa, il 6 maggio, Aspi garantirà lo stop delle lavorazioni tutti i fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina), con un ulteriore fase di smontaggio da giovedì 29 maggio a martedì 3 giugno.

Sono comunque previste riduzioni di corsia infrasettimanali soprattutto in A12: tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni, tra Recco e Genova Nervi verso Genova, e tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno fino al 30 giugno. In A7 il tratto interessato è quello tra Bolzaneto e Busalla.

Fino al 17 maggio fa eccezione il cantiere tra Recco e Genova Nervi, che resterà attivo anche nei fine settimana, ma con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico.

Il piano per le concessioni del Tirreno/Autostrada dei fiori

Sulla A10 Savona – Ventimiglia e sulla A12 Sestri Levante – Livorno, sino alle 22 di domenica 4 maggio Concessioni del Tirreno ha eliminato tutte le strettoie a una corsia.

Sulla A6 Torino – Savona Autostrada dei Fiori ha già riattivato il sistema che consente, nei periodi di maggior traffico, la gestione dinamica delle corsie, vale a dire due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente in corrispondenza del viadotto Cento tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro. La gestione dinamica delle corsie verrà poi adottata in tutti i fine settimana primaverili/estivi anche ai cantieri ubicati nella tratta tra Altare e Savona.