Genova. L’alta pressione protegge la Liguria e determina un sabato soleggiato e stabile. Tra domenica e lunedì, invece, correnti fresche ed instabili da est interesseranno la nostra regione con un calo termico e qualche rovescio. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 5 aprile

Cielo e fenomeni

Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato e stabile. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo ed interesseranno segnatamente le aree più interne nel pomeriggio.

Venti

Da deboli a moderati da sud.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

In lieve calo sia le minime che le massime lungo le coste. Temperature massime in aumento sui versanti padani. Costa: minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 15 e 18 gradi. Interno: minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 18 e 22 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria per domenica 6 aprile

Avvisi

Venti forti da est al centro del Golfo

Cielo e fenomeni

Nuvolosità in aumento su tutta la regione. Possibilità di qualche rovescio nel pomeriggio sull’arco appenninico orientale in locale sconfinamento lungo le coste sottostanti. In serata qualche rovescio anche a ponente.

Venti

Forti da est sul golfo, ventilazione irregolare sotto costa con tendenza a disporsi da nord a fine giornata.

Mari

Molto mosso al largo e sull’Imperiese, mosso altrove.

Temperature

In lieve aumento le minime, in calo le massime specie nelle aree interne.

Previsioni meteo Genova e Liguria per lunedì 7 aprile

Un po’ instabile al mattino a ponente con qualche rovescio, maggiormente soleggiato a levante, temperature in calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.