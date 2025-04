Genova. Prosegue il flusso di correnti settentrionali, regalando alla Liguria tempo asciutto ma con presenza di nubi sparse, specialmente nelle ore pomeridiane nell’entroterra, ma in un contesto comunque stabile. Di seguito le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 3 aprile

Cielo e fenomeni

Mattinata con cieli in generale velati su tutta la regione, più puliti sul settore orientale nelle prime ore. Dalle ore centrali le velature tenderanno a diradarsi, favorendo la formazione di innocui cumuli nell’entroterra. Nuove velature in transito nel corso della serata.

Venti

Tesi nella notte dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale, in calo nel corso della giornata. Deboli al più moderati con direzione variabile sul resto della regione.

Mari

Stirato sotto costa in mattinata, mosso al largo e sulle coste occidentali, poco mosso a levante. Graduale scaduta nel corso della giornata fino a poco mosso ovunque, quasi calmo a levante.

Temperature

Minime stazionarie, in aumento a ponente. Massime in aumento pressoché ovunque. Costa: minime tra 9 e 16 gradi, massime tra 16 e 20 gradi. Interno: minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 15 e 19 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 4 aprile

Cielo e fenomeni

Generalmente sereno, con qualche transito di nubi a ponente in mattinata e formazione di cumuli nel pomeriggio nell’interno

Venti

A carattere di brezza

Mari

Generalmente poco mosso, localmente mosso a ponente

Temperature

Stazionarie

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 5 aprile

Cieli tendenzialmente sereni, poco nuvolosi nell’interno per formazione di cumuli nelle ore pomeridiane. Vento a carattere di brezza, mare poco mosso. Temperature stazionarie.