Genova. Un debole campo anticiclonico tenta di proteggere il comparto euro-mediterraneo, ma infiltrazioni umide di origine atlantica favoriscono condizioni spiccatamente variabili e a tratti instabili sulla nostra penisola, Liguria compresa. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, domenica 27 aprile

Cieli e fenomeni

Al mattino nuvolosità sparsa sull’intero territorio regionale, risulterà maggiormente compatta sul settore centro-occidentale. In tale contesto, sono attesi deboli piovaschi associati tra Alpi Liguri e Val Bormida occidentale, asciutto con velature in transito altrove. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento dell’instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, di conseguenza rovesci o brevi temporali interesseranno le zone interne e localmente potrebbero dar luogo a qualche precipitazione anche lungo le coste sottostanti. Sul resto della regione, situazione pressoché invariata con tempo asciutto e velature in transito in un contesto a tratti soleggiato.

Venti

Tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali, raffiche fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Minime in rialzo. Massime in aumento lungo la costa, stazionarie o in lieve calo nelle zone interne. Costa: minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 17 e 23 gradi. Interno: minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 13 e 21 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, lunedì 28 aprile

Avvisi

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale.

Cielo e fenomeni

Nella prima parte di giornata, molte nubi sui versanti padani centro-occidentali, generalmente poco nuvoloso altrove. Dalle ore centrali del giorno, instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, nuvolosità sparsa altrove.

Venti

Moderati, con rinforzi fino a forti, dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, in prevalenza deboli a levante.

Mari

Mosso a ponente fino al pomeriggio, poi poco mosso ovunque.

Temperature

Minime stabili, massime in aumento

Previsioni meteo Genova e Liguria, martedì 29 aprile

Cieli poco nuvolosi su gran parte della regione; tuttavia, non mancherà qualche nota instabile pomeridiana sui rilievi. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento.