Genova. La parte centrale dell’esteso campo anticiclonico in questi giorni posizionato tra Gran Bretagna ed Islanda tenderà nelle prossime ore ad abbassarsi di latitudine, andando a rafforzare il proprio dominio sul comparto mediterraneo centro-occidentale e di conseguenza sulla Liguria. Si attende tuttavia un peggioramento nel weekend. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 10 aprile

Cielo e fenomeni

In mattinata cieli generalmente sereni su tutta la regione; dalle ore centrali, l’impostarsi della brezza di mare favorirà lo sviluppo di qualche nube a ridosso dei rilievi adiacenti il Mar Ligure, ma senza fenomenologia associata.

Venti

Al mattino deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione da sud dalle ore centrali, a causa appunto della brezza di mare.

Mari

Poco mossi.

Temperature

Minime stazionarie o in leggero calo, massime in generale aumento. Costa: minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Interno: minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 12 e 19 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 11 aprile

Cielo e fenomeni

Generalmente poco nuvoloso o nuvoloso, con addensamenti più compatti sul settore costiero centro-occidentale.

Venti

Deboli al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mossi in mattinata, in aumento fino a mosso nel corso della giornata a ponente.

Temperature

in leggero aumento le minime, massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 12 aprile

Qualche rovescio a ponente in mattinata, deciso peggioramento in serata con l’arrivo di un passaggio frontale che interesserà tutta la regione.

Vento moderato a carattere di scirocco, mare da poco mosso a mosso, in aumento nel corso della serata.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.