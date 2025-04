Genova. Genova, città medaglia d’oro per la Resistenza, festeggia il 25 Aprile. E lo fa con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per gli ottant’anni della Liberazione ha scelto di partecipare alle iniziative organizzate nel capoluogo ligure. Presente anche il ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’arrivo a Staglieno tra gli applausi

Il capo dello Stato è atterrato al Colombo poco prima delle 11, e si è diretto subito verso il cimitero di Staglieno. Il corteo presidenziale è arrivato al cimitero monumentale intorno alle 11.20, accolto dagli applausi delle persone affollate all’esterno per rendergli omaggio. Non appena Mattarella è sceso dall’auto, accolto dal picchetto d’onore, ha risuonato l’inno d’Italia.

Una volta dentro, il presidente della Repubblica si è avvicinato alla corona posizionata davanti alla targa nel campo 13 dei partigiani per un momento di raccoglimento. Una visita lampo dovuta ai tempi molti stretti, che il capo dello Stato ha comunque voluto mantenere come da programma.

Al Teatro Nazionale Ivo Chiesa Mattarella e Crosetto

Poco dopo le 11.30 l’auto con a bordo il ministro della Difesa Crosetto è arrivata al Teatro Nazionale Ivo Chiesa, accolta da qualche fischio. Crosetto è stato poi raggiunto davanti agli ingressi dal facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, dal presidente della Regione Marco Bucci e dalla prefetta Cinzia Torraco.

Alle 11.40 è arrivata anche l’auto di Mattarella, anche qui accolto dagli applausi dei genovesi raccolti fuori dal teatro per accoglierlo nonostante le transenne. Una volta dentro il presidente ha avuto un incontro privato con i parenti dei partigiani che firmarono l’atto di resa in una sala del teatro, prima di prendere posto in sala tra gli applausi fragorosi. Sullo sfondo l’Inno d’Italia.

guarda tutte le foto 9



Il presidente Mattarella a Genova per il 25 Aprile: il racconto per immagini della visita lampo

Il discorso del presidente della Regione Marco Bucci: “L’insurrezione di Genova un modello, i valori vanno tutelati”

Prima dello spettacolo a salire sul palco e prendere la parola è stato anche il presidente della Regione, Marco Bucci, che si è rivolto direttamente al presidente della Repubblica definendo “un grande onore” la sua presenza a Genova.

“Il 25 Aprile è una data fondamentale per l’Italia, per Genova ancora di più per la nostra storia. Il 25 Aprile 1945 la nostra città fu tetro degli ultimi scontri tra forze partigiane e truppe tedesche costrette alla resa, unico caso in Europa. A Genova un corpo di armata tedesco si arrese alle nostre formazioni partigiane. Fu un momento cruciale per la nostra città e l’intero Paese. Quella resa fu possibile anche grazie a grandi azioni. Il generale Meinhold firmò l’atto di resa davanti al Comitato di liberazione nazionale, e contravvenendo agli ordini ricevuti rifiutò di distruggere la città e accettò tutte le condizioni imposte dal comitato. Genova si liberò da sola, accogliendo due giorni dopo le truppe alleate in una condizione di città quasi normale.

“Ancora una volta Genova fu protagonista della propria storia come tantissime altre volte nei secoli e come sono sicuro sarà ancora protagonista altre volte negli anni futuri. Noi ricordiamo e prendiamo omaggio ai protagonisti della liberazione dell’Italia, in particolare a coloro che qui a Genova resero possibile quella straordinaria insurrezione, definita anche dagli alleati modello. Un successo pagato a caro prezzo, con decine e centinaia di morti e migliaia di feriti tra partigiani e civili. La Liberazione fu un momento di gioia e sollievo ma anche il frutto di un enorme sacrifico per chi lottò per la libertà e l‘indipendenza. Genova ebbe un ruolo decisivo nella storia della Resistenza, grazie al coraggio di donne e uomini che scelsero di rischiare tutto per difendere i valori in cui credevano, libertà, giustizia, antifascismo. Da loro dobbiamo continuare a comprendere il senso profondo della democrazia, che va coltivata e protetta ogni giorno Conquiste mai dimenticate ne messe ind iscussiine da alcuno. Viviamo un presente complesso, segnato da nuovi tensioni e tentativi di riscrivere la storia. Libertà e democrazia non sono mai scontate, la memoria è nostro scudo più forte, il nostro compito è unire, il 25 Aprile è un patrimonio condiviso e fondamento della nostra identità repubblicana, ed è il messaggio più forte che possiamo lanciare da Genova”.

“Celebrazioni come quella di oggi ci aiutano a riflettere sul passato ma anche sul frutto che vogliamo costruire, tutti noi abbiamo la responsabilità di lasciare alle generazioni future un’Italia più libera, giusta e solidale, promuovere dialogo, rispetto reciproco, la partecipazione di tutti. Significa ogni giorno essere in grado di coltivare i valori della Costituzione affinché siano vivi, attuali e condivisi. Oggi da Genova riaffermiamo con forza l’impegno per libertà, democrazia e pace, con gratitudine verso chi ci ha donato questi valori anche a costo della vita, con grande determinazione e con fiducia nel furto. Viva Genova, viva l’Italia, viva il 25 Aprile”.

Mattarella a Genova, il programma del 25 Aprile

Una visita annunciata da tempo, quella di Mattarella, che sembrava a rischio alla luce del suo intervento chirurgico (programmato) avvenuto la scorsa settimana e soprattuto della morte di Papa Francesco. Il presidente della Repubblica, però, ha confermato la sua presenza decidendo semplicemente di cambiare un po’ il programma: la visita è concentrata in mattinata, così da consentirgli di essere a Roma nel pomeriggio per accogliere i capi di Stato attesi nella Capitale per i funerali del pontefice, previsti sabato 26 aprile.

Niente invito a teatro per la candidata sindaca Silvia Salis

Il presidente è atteso nel capoluogo ligure nella tarda mattinata di venerdì 25 Aprile. Due gli appuntamenti in programma: uno al cimitero di Staglieno, dove deporrà la corona al campo 13 dei partigiani, l’altro al Teatro Nazionale Ivo Chiesa dove assisterà allo spettacolo “D’Oro-il sesto senso partigiano” tenendo poi il suo discorso. E proprio davanti agli ingressi del teatro, venerdì mattina, si è consumato un nuovo caso politico: la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis, non è stata invitata e non ha quindi potuto accedere al teatro, a differenza di numerose personalità politiche e istituzionali autorizzate a sedersi in platea.

Saltata la visita a Villa Migone

Salta dunque la visita privata a Villa Migone, luogo simbolo della liberazione di Genova, dove il generale Meinhold firmò l’atto di resa davanti al Comitato di liberazione nazionale. Nell’occasione l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea avrebbe voluto donare a Mattarella due volumi, tra cui la prima copia della nuova edizione del testo La Resistenza in Liguria. Cronache militari e documenti di Giorgio Gimelli.

Nel primissimo pomeriggio il Capo dello Stato farà quindi ritorno a Roma.

Il corteo del 25 Aprile

Visti i cambi di programma di Mattarella, cambiano anche quelli delle celebrazioni genovesi , organizzate dal Comitato permanente della Resistenza.

Alle 7.30 a Staglieno si terrà la tradizionale cerimonia con deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste. Alle 8.10, al campo dei Caduti Partigiani, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio.

Il corteo si terrà invece spostato al pomeriggio. Alle 15 raduno in piazza della Vittoria, lato via Cadorna, alle 15.30 partenza con la Filarmonica Sestrese, alle 16 passaggio sotto il ponte Monumentale, dove verranno deposte corone al sacrario dei caduti partigiani e si terrà la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’atto di resa delle truppe tedesche.

Il corteo arriverà poi in largo Pertini per deporre altre corone e infine raggiungerà piazza Matteotti dove, alle 16.45, il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci porteranno i loro saluti. L’orazione commemorativa sarà tenuta da Paolo Corsini, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri.