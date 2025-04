Pra’ Palmaro, nella chiesa dell’Assunta la mostra Anima e voltri delle confraternite

Genova. È possibile visitare da oggi, presso l’Oratorio dell’Arciconfraternita Nostra Signora Assunta di Pra’ Palmaro, la mostra fotografica “Anima e volti delle Confraternite”.

Per tutto il mese di aprile, ogni sabato dalle ore 16 alle 19 e tutte le domeniche dalle ore 10 alle 12 si potranno ammirare le immagini, “catturate” dal fotografo Fabio Bussalino, che raccontano la sacralità, la bellezza e la fatica che accompagnano i momenti più significativi delle processioni organizzate dalle Confraternite genovesi.

Una tradizione di arte, storia e devozione che Bussalino, dal sollevamento al lento trasporto dei cristi e delle casse processionali, passando per le mani e i volti dei “confratelli”, ha magistralmente raccontato per immagini, nell’ambito di un’iniziativa organizzata dall’assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi di Genova e il Priorato generale delle Confraternite.

Le visite guidate per scolaresche o gruppi vanno obbligatoriamente prenotate contattando i numeri di telefono 338-7857463 / 347-4797045.

«Siamo felici di veder proseguire il “cammino” degli scatti con cui il fotografo Fabio Bussalino ha immortalato i momenti e i dettagli più significativi delle processioni delle confraternite genovesi – dichiara l’assessora comunale alle Tradizioni Paola Bordilli – dopo Palazzo Tursi, il Museo Diocesano, l’Oratorio di Masone e l’Oratorio della Chiesa Nostra Signora Assunta di Pra’ Palmaro, la mostra fotografica “Anima e volti delle Confraternite” proseguirà il suo format itinerante postandosi via via in altre location della città, allo scopo di avvicinare il più possibile i genovesi alla scoperta del mondo delle Confraternite”.