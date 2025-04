Portofino è ancora il Comune più ricco d’Italia: 94.500 euro il reddito medio

Genova. Per il terzo anno consecutivo Portofino si conferma il Comune più ricco d’Italia. La conferma arriva dai redditi italiani dichiarati nel 2024, con anno di imposta 2023, pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze.

La “perla del Tigullio” si piazza in cima alla classifica, con un reddito medio procapite di 94.505 euro, in crescita rispetto ai 90.610 dello scorso anno. Il motivo è legato soprattutto alla residenza di Pier Silvio Berlusconi, che con la moglie Silvia Toffanin ha spostato redditi e patrimonio familiare proprio a Portofino. Anche il secondo posto di Lajatico, in provincia di Pisa, è motivato da un residente celebre, e cioè Andrea Bocelli.

Fino al 2022, con anno di imposta 2021, il primato era proprio di Lajatico (Pisa), che anche quest’anno si piazza appunto al secondo posto con reddito medio pari a 61.980 euro. Al terzo posto c’è invece Basiglio (Milano), con un reddito medio di 50.807 euro.

Restando in Liguria, oltre a Portofino nella top 20 c’è Pieve Ligure. Qui il reddito medio è di 37.381 euro. A Genova, invece, il reddito medio pro capite per l’anno di imposta 2023 era di 25.827 euro.