Porto, Ghio e Pandolfo (PD): “Il Ministro Salvini dia risposte alla Culmv sull’assunzione dei 100 nuovi soci speciali”

Genova. Il Ministro Salvini deve dare riscontro all’assunzione dei 100 nuovi soci speciali operativi richiesti dalla Culmv, in tempi rapidi e compatibili con le esigenze di esecuzione del lavoro. Il porto di Genova è al centro di una situazione lavorativa complessa e insostenibile per i lavoratori della Compagnia Unica Lavoratori (Culmv), in particolare per quanto riguarda la sostenibilità dell’organizzazione del lavoro. Il Ministro deve essere consapevole delle criticità che stanno emergendo riguardo l’organico e la crescente pressione sulle attività operative e deve dare risposte, prima che arrivino i picchi di lavoro estivo”, dichiarano Valentina Ghio vicepresidente PD alla Camera e componente Commissione trasporti e il deputato PD Alberto Pandolfo componente della Commissione attività produttive, che hanno presentato un’interrogazione al Ministro dei trasporti e delle Infrastrutture.

“L’attuale organico della Culmv – spiegano Ghio e Pandolfo – al netto delle prescrizioni mediche che ne limitano l’operatività del personale amministrativo, fa sì che il numero effettivo di soci operativi per le 7 chiamate sia al di sotto delle necessità organizzative, considerato anche l’incremento degli avviamenti del 6%. Nel Piano di Risanamento 2018-2023, sono state registrate 108 uscite dall’organico per pensionamenti, isopensionamenti, dimissioni volontarie o decessi, e la fascia anagrafica dei soci evidenzia una significativa presenza di soci sopra i 51 anni.

Per tutto questo è importante che il governo intervenga e dia risposte alle richieste della Culmv di rinnovare il proprio organico, prevedendo l’assunzione di almeno 100 nuovi soci speciali a tempo determinato, da avviare all’attività operativa nel 2025-2026, con un passaggio a soci ordinari entro i 5 anni previsti dalla normativa, per adeguare l’organico e garantire il ricambio generazionale, senza modificare la pianta organica deliberata dall’Autorità di Sistema Portuale”, concludono.

I deputati hanno anche presentato la lettera al presidente del consiglio regionale per chiedere la convocazione del tavolo di lavoro sulla diga e sulle criticità del lavoro portuale, come annunciato nei giorni scorsi, che coinvolga parlamentari, esponenti e autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Marco Bucci, nonché i capigruppo in Comune e in Regione. Per fare finalmente chiarezza sul progetto della diga di Genova_.