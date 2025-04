Porto di Genova, oltre 1 kg di cocaina trovato in un container: la squadra mobile indaga per risalire al carico

Genova. Ancora un carico di cocaina nel porto di Genova, snodo centrale per i traffici provenienti dal Sud America.

A pochi giorni dall’arresto di un portuale dipendente del terminal Spinelli che avrebbe fatto parte della banda che un anno fa ha fatto arrivare al terminal Spinelli un carico di 145 kg di polvere bianca (due del gruppo sono già stati arrestati e processati in primo grado), lo scorso fine settimana oltre un chilo di cocaina è stato trovato in un container stoccato nel deposito del gruppo Spinelli in via Pieragostini a Cornigliano.

A trovarlo un tecnico incaricato di riparare il motore frigo di un container: non appena ha visto i panetti con la sostanza sospetta l’uomo ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti che hanno sequestrato la sostanza, rivelatasi cocaina.

Le indagini sono ora affidate alla sezione antidroga della squadra mobile. Occorrerà risalire alla provenienza del container e al momento in cui è stato sbarcato dalla nave per essere poi spostato nel deposito.

Le indagini non sono semplici perché il tempo trascorso dallo stoccaggio alla riparazione potrebbe essere molto lungo e non sarà facile risalire a chi ha esfiltrato la droga e a chi è stata consegnata.