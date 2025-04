Porto di Genova, il vicesindaco Piciocchi e l’assessore Maresca in visita al Terminal Rinfuse

Genova. Il vicesindaco reggente Piciocchi e l’assessore al porto Maresca questo pomeriggio si sono recati in porto a visitare alcune banchine e attività legate alle rinfuse.

“Siamo andati a trovare il cuore pulsante della città, il motore dell’Italia. Il porto di Genova è il più eclettico del paese e abbiamo il dovere di perseverare in un’azione di sviluppo di tutto il comparto. Le rinfuse sono un asse trainante l’economia marittima e ricordo sempre che anche nei periodi più duri, come durante il Covid, il porto di Genova ha approvvigionato il Nord Italia non facendo mai mancare dai nostri tavoli gli alimenti essenziali” dichiara l’assessore Maresca.

I due hanno visionato gli spazi portuali facendosi carico di convocare un tavolo con Autorità portuale per delineare le strategie del nuovo piano regolatore portuale: “Il nuovo piano regolatore non lascerà indietro nessun settore, siamo consci come amministratori che il porto rappresenta il vero motore dell’economia cittadina e abbiamo il dovere di salvaguardare e anzi aumentare l’occupazione con un piano organizzativo degli spazi in sinergia con Autorità portuale con cui stiamo lavorando bene”.

Piciocchi e Maresca hanno poi assicurato che “il lavoro e le attività delle rinfuse verranno salvaguardati sia nel piano regolatore portuale che nella visione di sviluppo della città tutelando anche tutti i lavoratori che sono un tesoro di questa città”.