Ponte Parodi, il Comune chiede la revoca della concessione per Altarea: “Sia un’area dedicata alla movida”

Genova. “Ho chiesto all’Autorità Portuale di revocare la concessione ad Altarea per restituire Ponte Parodi ai cittadini, magari trasformandolo in un’area da dedicare alla movida”. Queste le parole del facente funzioni sindaco e candidato del centrodestra alle comunali di Genova, Pietro Piciocchi, a margine della presentazione della rinnovata piazza Caricamento.

Interpellato sulle modalità di rilancio della zona di Caricamento, della Darsena e del Porto Antico, Piciocchi ha chiarito che quello di Ponte Parodi “è un tema assolutamente fondamentale e imprescindibile. Ritengo ci siano tutti i presupposti per revocare la concessione ad Altarea e restituire uno spazio da 30mila metri quadri alla città”.

Tra le ipotesi avanzate in passato c’è quella di realizzare un parcheggio pubblico da circa 400 posti, ma Piciocchi ha ipotizzato di trasformarlo in uno spazio per la movida, complice anche l’utilizzo dell’area per il luna park invernale: “Così cerchiamo anche di scaricare alcune aree del centro storico che oggi purtroppo vivono la movida come un problema più come un’opportunità. Ci sono delle potenzialità straordinarie, ma dobbiamo essere tutti allineati: Università, Comune, Autorità Portuale, Questo deve essere lo spirito”.

Attualmente Ponte Parodi è al centro di un contenzioso tra Autorità Portuale e il gruppo francese Altarea, che va avanti ormai dagli anni Duemila. La società aveva firmato un accordo di programma con il Comune nel 2007 per realizzare un complesso turistico-commerciale con annesso terminal crociere, ma il Comune ha già chiarito che non è più interessato a portare avanti il progetto, tenendo conto anche del Waterfront.

Il Consiglio di Stato però a dicembre ha dato in parte ragione ad Altarea, ordinando all’Autorità di Sistema Portuale di liberare le aree per metterle a disposizione della società. A oggi tutto è ancora sospeso, in attesa di capire la volontà di Altarea e le mosse di Autorità Portuale, mentre per il Comune la strada è tracciata.