Politiche sociali, aumento delle retribuzioni del 15% per il gli operatori del terzo settore

Genova. Il Comune di Genova adegua il costo del lavoro degli operatori del terzo settore, in linea con il rinnovo del contratto nazionale del lavoro delle Cooperative sociali dello scorso anno. «Con un importante investimento, il Comune di Genova è tra i primi in Italia ad aver compreso che un valido sistema di welfare passa attraverso non solo il mantenimento dei livelli di servizio, ma anche attraverso il riconoscimento di equi livelli retributivi degli operatori sociali impiegati in un costante lavoro di interazione con le fragilità e le difficoltà di cittadini, e non solo, che fruiscono di servizi e prestazioni essenziali.

Con il rinnovo del CCNL del 2024 la nostra amministrazione si è subito attivata per procedere ad un progressivo adeguamento dei costi sostenuti nei diversi ambiti di operatività delle politiche sociali, con un incremento retributivo stimato di circa il 15%». Lo ha dichiarato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi che oggi, insieme all’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa, ha incontrato gli Enti del Terzo Settore per fare il punto sul percorso di adeguamento dei riconoscimenti economici nei diversi ambiti di intervento delle politiche sociali (appalti, accreditamenti e co-progettazioni).

“Già dallo scorso anno è stata avviata una proficua interlocuzione con gli enti del terzo settore che ha portato, in taluni casi, anche a una revisione complessiva dei modelli di servizio – ha spiegato l’assessore Costa – Si tratta di una operazione che richiede un importante investimento da parte del Comune di Genova per oltre 5 milioni di euro in più a bilancio. L’incontro di oggi conferma l’attenzione da parte della nostra amministrazione al terzo settore e al lavoro che le cooperative sociali svolgono quotidianamente. ringrazio tutti i soggetti che oggi hanno partecipato all’incontro, arrivando a un risultato condiviso nell’interesse dei lavoratori e della città. Il Comune di Genova si conferma affidabile nei pagamenti per appalti, accreditamenti e coprogettazioni nei patti di sussidiarietà”.

Tre i settori coinvolti dall’adeguamento dei livelli retributivi: co-progettazione (Patti di sussidiarietà” Stratappe, Prè Molo Maddalena e Senza Dimora); Appalti (ad esempio: Centro Servizi per le Famiglie e del Servizio Educativo per Adulti, Cel, servizi accoglienza Sai): Accreditamenti (servizi residenziali e domiciliari, per minori, anziani e disabili.

“Siamo molto soddisfatti dello sforzo che l’amministrazione ha dimostrato per adeguare i contratti al costo del lavoro nel 2025 – commenta Elisabetta Morbiolo, portavoce del Forum Terzo Settore di Genova -. Il 2024 è stato un anno complicato, per cui questo intervento rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per gli Enti su cui ricadevano gli aggravi. Un percorso partecipato che vedrà il coinvolgimento dell’Osservatorio per la condivisione delle nuove tariffe e che permetterà un concreto miglioramento”