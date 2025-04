Cep di Pra’, inaugurato il nuovo “Poliambulatorio di prossimità”: sarà aperto tre mattine a settimana

Genova. Una media di 30 prelievi al giorno per 3 giorni a settimana, un ambulatorio infermieristico per tutte quelle attività che vanno dalle medicazioni alla somministrazione di terapie per via endovenosa, un medico di medicina generale, un geriatra e presto anche un ambulatorio per la telemedicina, per servire un bacino di utenza di circa 8 mila persone.

Sono questi i numeri del “Poliambulatorio di prossimità Ca’ Nova”, sulle alture di Pra’. che sarà operativo dal 22 aprile ogni martedì, mercoledì e giovedì della settimana dalle ore 7.30 alle ore 12.30. Alla presentazione del nuovo poliambulatorio, questa mattina, hanno partecipato tantissimi residenti che da molto tempo segnalavano la mancanza di questi tipo di servizio.

“Questo era un presidio particolarmente atteso dal quartiere – spiega il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci – che ha l’obiettivo di portare i servizi e la sanità sempre più vicino al cittadino, in particolare agli anziani. La realizzazione di questi spazi è frutto di un lavoro congiunto tra istituzioni, con ovviamente in prima fila il sistema sanitario regionale, ma con la indispensabile collaborazione di Arte, che ha messo a disposizione gratuitamente questi spazi, che attendevano da tempo di essere riqualificati, rigenerati e restituiti alla collettività”.

La nuova realtà sanitaria, quindi, sarà in rete con la Farmacia territoriale, lo Sportello gestito dal Sindacato Pensionati CGIL CISL e UIL e le altre strutture territoriali sociosanitarie presenti nel Distretto 8 per fornire alla popolazione tutte le necessarie risposte informative e specialistiche, che si uniscono a un fitto programma di appuntamenti dedicati alla prevenzione. “Questa nuova realtà sanitaria – dichiara il direttore generale di Asl3, Luigi Carlo Bottaro – oltre a rappresentare per la popolazione del quartiere un concreto supporto per ricevere cura e assistenza, rappresenta l’identità e l’essenza del sistema territoriale che deve essere vicino alla popolazione, capillare e in grado di affrontare e gestire le esigenze delle comunità di riferimento riducendo le disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari”.

I commenti

“Oggi, dopo anni di attese, è stato finalmente inaugurato il nuovo poliambulatorio del CEP, in via II Dicembre 1944. Una struttura necessaria, richiesta a gran voce da un quartiere che per troppo tempo è stato dimenticato dalle istituzioni. E se oggi si taglia un nastro, è giusto raccontare anche la vera storia di questo risultato”. Lo dichiarano il consigliere regionale Gianni Pastorino e il candidato nella lista civica Silvia Salis Sindaca e consigliere comunale Filippo Bruzzone che aggiungono: “La vera storia del poliambulatorio del CEP non è fatta di passerelle istituzionali. È fatta di battaglie silenziose, di ostinazione e di impegno continuo. È il frutto della caparbietà del direttore generale di Asl 3 Luigi Bottaro, della visione dell’ex direttore di distretto Filippo Parodi, del direttore generale di Arte Paolo Gallo che ha messo a disposizione l’immobile e del lavoro continuo e prezioso del sindacato SPI CGIL che, insieme a noi, non ha mai smesso di credere a questo importante presidio sociosanitario. È una storia che ci vede protagonisti: come consigliere regionale e consigliere comunale abbiamo riportato l’attenzione delle istituzioni su un diritto negato. Abbiamo sollecitato risposte, incalzato chi aveva promesso e non mantenuto, promosso e sostenuto insieme a un gruppo di abitanti e al consigliere del Municipio Alessio Boni una raccolta firme la scorsa primavera per riaccendere i riflettori su questo presidio fondamentale e per riportare al centro del dibattito l’esigenza di un punto vendita ormai da troppo tempo assente nel quartiere. Insieme al poliambulatorio potrebbero rappresentare una rinascita e una ripresa di vivibilità del quartiere”.

“Dopo un lungo e impegnativo lavoro è stato inaugurato il nuovo Poliambulatorio di prossimità nel quartiere di Ca’ Nuova, un servizio quanto mai necessario che servirà 8mila abitanti tra Genova Pra’ e Voltri – dichiara invece l’assessore comunale Paola Bordilli (Lega) – È l’ennesimo risultato raggiunto dalla politica di buonsenso della Lega e del centrodestra, sempre vicina al territorio e ai cittadini. Ca’ Nuova è stato il primo quartiere visitato nell’ambito dell’iniziativa ‘Quartieri in Giunta’ ed è davvero una grande soddisfazione quando i risultati auspicati dai residenti arrivano. Sempre a Ca’ Nuova è stato firmato e sarà pubblicato sul sito di A.R.T.E. il bando per i locali un tempo adibiti a supermercato. L’immobile ha una metratura importante su due livelli e non sempre negli anni ha avuto l’interesse da parte delle realtà commerciali. Abbiamo così pensato a un bando che apra a diverse realtà sia sociali e sia commerciali. Le finalità del luogo potranno essere anche sociali, garantendo comunque un’offerta minima commerciale con la vendita di beni di prima necessità. Questa formulazione di bando non era mai stata fatta e sarà un buon punto di caduta per far sì che l’immobile venga fatto vivere nella propria interezza garantendo il servizio con la vendita alimentare. Ringrazio A.R.T.E. per la collaborazione e anche per avere condiviso la necessità di una gratuità iniziale di due anni del canone e successiva possibilità di scomputare servizi resi ai cittadini della zona. Sicuramente, con l’apertura del Poliambulatorio, diventa anche molto più appetibile questo immobile su cui manca il tassello dell’offerta commerciale per concludere una completa e totale valorizzazione, richiesta e condivisa col territorio”.