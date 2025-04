Piciocchi lancia la sfida a Salis: “Basta scappare, mi conceda un confronto pubblico”

Genova. Il guanto di sfida è stato ufficialmente lanciato: Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra alle comunali del 25 e 26 maggio, ha chiesto all’avversaria Silvia Salis, candidata del campo largo, di “concedermi un confronto, perché io è da un mese e mezzo che sto cercando di avere un confronto pubblico”. E poi l’ha invitata a “smettere di scappare per nascondere le contraddizioni che ha alle spalle”.

Piciocchi, attualmente facente funzioni sindaco, lo ha detto alla presentazione del parco urbano delle Dune di Pra’, in una concitata risposta a chi gli ha chiesto conto delle critiche dell’opposizione relative ai ritardi nella realizzazione della nuova diga: “Se vogliamo la diga in questa città e la vogliamo con i fatti e non solo con le parole, basta con queste polemiche sterili. La diga è un’opera complessa e lo sappiamo benissimo ma si farà, se ne facciano una ragione, perché la città ne ha bisogno. Qui si vede la differenza tra chi le cose le vuole portare in fondo a compimento e chi poi non le farà perché non è in grado di farle”.

Poi la stoccata alla coalizione di centrosinistra e alla sua candidata: “A monte ha solo spaccature, divisioni e differenze. È giunto i momento che cadano le maschere, lo dico con grande chiarezza. Chiedo alla mia avversaria di concedermi un confronto pubblico, perché i cittadini devono poter scegliere, devono mettere i candidati a confronto e devono votare con cognizione di causa. Dobbiamo parlare di cose concrete, non di cose evanescenti e di sesso degli angeli”.

Piciocchi ha quindi ribadito: “Il tempo adesso è finito, chiedo questa opportunità per invitarla nuovamente a un confronto pubblico, anche domani mattina. Sono pronto a qualunque ora del giorno e della notte, perché non può continuare a scappare per nascondere le contraddizioni enormi che ha alle spalle”.