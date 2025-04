Piciocchi rilancia l’idea della Sopraelevata ciclopedonale per collegare Waterfront e Porto Antico

Genova. Trasformare la Sopraelevata – o meglio un suo troncone – in un percorso ciclopedonale per collegare Waterfront di Levante e Porto Antico, una volta che il tunnel subportuale sarà aperto al traffico. È l’idea rilanciata oggi da Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente e candidato alle comunali per il centrodestra, a margine del convegno per la celebrazione dei cent’anni di Ente Bacini.

Il tema del collegamento tra i due poli attraverso le riparazioni navali ha creato attriti negli ultimi anni tra il Comune e gli operatori delle riparazioni navali, compresi i sindacati. Non era piaciuta ad esempio la Passeggiata di primavera voluta dall’allora sindaco Marco Bucci per far camminare i genovesi nella strada che costeggia l’area industriale del porto tra piazza Cavour e via dei Pescatori.

Oggi Piciocchi rassicura chi lavora in quell’area: “Ho già detto che il collegamento tra il Waterfront e il Porto Antico attraverso le riparazioni navali non ha senso. Noi abbiamo fatto una sperimentazione in una giornata, se volete anche un po’ di di colore, una giornata che alla fine penso abbia avuto il merito di far conoscere a tanta gente il mondo delle riparazioni navali. Ma dobbiamo percorrere altre vie”.

E così ecco che torna in auge una suggestione, quella di riciclare la strada Aldo Moro per usi diversi dal traffico di scorrimento: “Abbiamo un progetto che traguarda la realizzazione del tunnel subportuale e la Sopraelevata potrebbe diventare un’arteria ciclopedonale sul modello della high line newyorkese, molto caratteristica e molto affascinante, per collegare pedonalmente il Waterfront di Levante al Porto Antico senza andare a disturbare le riparazioni navali”, conferma il vicesindaco.

Del resto, dopo le frizioni con Confindustria e sindacati, era stato lo stesso Bucci a escludere l’uso promiscuo della strada portuale per valutare altre opzioni. Tra queste c’era proprio l’ipotesi di una pista ciclopedonale sopraelevata tra la Foce e il Porto Antico, magari riutilizzando proprio la struttura esistente che il tunnel subportuale dovrebbe tecnicamente sostituire, come si legge nel progetto di Autostrade. Ulteriori alternative passate al vaglio sarebbero la creazione di un percorso dedicato in corso Aurelio Saffi e addirittura un impianto aereo che l’ex sindaco aveva proposto anche come collegamento diretto tra Waterfront e centro città.

E il resto della Sopraelevata dovrebbe essere abbattuto o conservato? Piciocchi non prende posizione, come del resto non aveva fatto Bucci: “A me piacerebbe che la città dibattesse. Io non voglio proporre delle soluzioni unilaterali. Se la città deciderà che la Sopraelevata non ha più ragione di esistere, allora quell’area potrà essere valorizzata. Poi posiamo fare tanti ragionamenti. Ad esempio, credo che tra il mercato del pesce e la stazione marittima la Soprelevata potrebbe essere eliminata andando a ricucire queste parti di città, il Porto Antico, la Darsena con via Gramsci e Caricamento, e creare veramente un contesto unico. Oggi la Soprelevata indubbiamente è una cesura”.

La Sopraelevata, precisa il vicesindaco, “è un’arteria fondamentale, imprescindibile per la nostra città, e quindi non la elimineremo mai la soprelevata finché non avremo perfettamente in efficienza il tunnel subportuale, però credo che nel frattempo sia giusto dibattere di questo argomento con un dato di realtà: la Sopraelevata è un’infrastruttura oggettivamente obsoleta, non a norma con il codice della strada, con un costo di manutenzione importantissimo. Come tutti gli oggetti non è una struttura eterna e imperitura. È un bellissimo tema, un bellissimo argomento, molto appassionante. Meno male che la città oggi può porsi questi interrogativi, vuol dire che è una città che guarda al futuro e vuole evolversi”.

In ogni caso il tema del collegamento Waterfront-Porto Antico non metterà più a rischio l’integrità delle lavorazioni industriali nel porto di Levante: “Si è dibattuto molte volte il tema degli spostamenti, penso che oggi la collocazione di Ente Bacini debba essere valorizzata, preservata e possibilmente ampliata – sintetizza Piciocchi -. Credo che questa attività di riparazioni navali possa assolutamente conciliarsi con una collocazione nel cuore della città che io credo essere anche estremamente evocativa. Nelle linee strategiche del piano regolatore della prossima pianificazione urbanistica del Comune di Genova noi abbiamo previsto esattamente questo, quindi penso che alla fine si dovrà procedere in questa direzione”.