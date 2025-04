Comunali, nel programma di Piciocchi spunta un “assessorato all’agricoltura”

Genova. Un assessorato dedicato all’agricoltura e al verde urbano. È una delle proposte lanciate dal candidato del centrodestra Pietro Piciocchi per la prossima amministrazione comunale: l’idea, presente nel programma, è quella di una figura che si occupi a tempo pieno della cura e dello sviluppo del patrimonio verde della città.

“L’obiettivo è chiaro – si legge nel programma – promuovere il recupero delle aree agricole dismesse, valorizzare il paesaggio, sostenere la riforestazione e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico. Genova deve diventare una città sempre più verde, vivibile e resiliente, capace di coniugare tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile”.

Curioso che lo stesso obiettivo, e una proposta molto simile, sia presente anche nella visione per Genova di un altro candidato, il contadino Marco Loconte, che da qualche giorno si è presentato alla città e che proprio questa mattina sarà davanti al palazzo della Regione per consegnare simbolicamente una zappa al governatore Marco Bucci. Con lui anche la candidata della sinistra alternativa Antonella Marras.

Tornando a Piciocchi, il candidato – che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per un curioso reel su Instagram in cui si prendeva cura delle proprie galline – spiega che “il nuovo assessorato lavorerà in sinergia con le realtà agricole locali, facilitando l’accesso alle risorse del Piano di Sviluppo Rurale e incentivando la manutenzione del territorio attraverso la rinascita delle coltivazioni tradizionali, come quelle del basilico e dell’olivo, e la valorizzazione delle eccellenze a chilometro zero”.