Piciocchi: “A sinistra c’è chi alimenta un clima d’odio usando il fascismo, Salis prenda le distanze”

Genova. “Parlo molto chiaro: io credo che in questa città ci siano alcune componenti della sinistra che vogliono alimentare un clima d’odio, usando impropriamente il fascismo, addebitando vergognosamente accuse di fascismo a chi oggi governa la città, chiaramente in maniera strumentale e pretestuosa, pensando di dividere la città su un tema che dovrebbe unire, che è il 25 aprile. Io chiedo a Silvia Salis di prendere le distanze da questa sinistra“. Anche il vicesindaco reggente e candidato Pietro Piciocchi interviene sulla bufera che coinvolge la Cgil dopo il caso della presunta aggressione fascista di Sestri Ponente e le “incongruenze” evidenziate dalle indagini della Digos, seguite dal ritiro della denuncia da parte del sindacalista della Fillea.

“Stamattina non ci volevo credere, mi hanno chiesto un commento e mi sono astenuto – esordisce Piciocchi -. Poi quando, qualche ore fa, ho letto che è stata ritirata la denuncia, mi sono fatto alcune domande”.

Il candidato del centrodestra non ha dimenticato le parole pronunciate da Silvia Salis a Sestri Ponente il 31 marzo, durante il comizio con la segretaria del Pd Elly Schlein, quando ha citato il partigiano Giotto incontrato poche ore prima: “Palazzo Tursi non vuole fascisti, non vuole persone che rinnegano il 25 aprile, che vanno da un’altra parte quando si celebra la Liberazione e hanno l’ardire di vantarsene”.

“Sono state dette cose molto gravi – commenta Piciocchi -. Mi pare di avere ascoltato via i fascisti da Tursi. Questo mi ha molto offeso. Ero già uscito allora e lo ribadisco oggi proprio alla luce di questi accadimenti. Se ne facciano una ragione, i fascisti non sono a Tursi, non ci sono mai stati e non ci saranno mai. E la smettano con questa retorica, che è una retorica divisiva, perché la politica ha una responsabilità e non possiamo dividere le persone, non possiamo stimolare l’odio delle persone. Purtroppo c’è una sinistra politica che ha questa forte componente di odio e va messa ai margini perché non accetta le regole della democrazia. Quindi io chiedo a Silvia Salis di prendere le distanze anche da quelle gravissime affermazioni che ci ha indirizzato”.

Nella stessa occasione a Sestri Ponente il segretario genovese del Pd Simone D’Angelo aveva preso le difese di falce e martello in Italia come “simbolo di tanti che hanno voluto la libertà” e contemporaneamente aveva stigmatizzato il “me ne frego” dell’assessore Francesco Maresca (Fratelli d’Italia) sui social. “Ribadisco che a Tursi non ci sono mai stati i fascisti – risponde Piciocchi sull’ultimo punto – e vi dico che, casomai incontrassi qualcuno che avesse anche lontane simpatie, sarei io a cacciarlo. Sono io il candidato sindaco e sono io il garante della natura altamente democratica della nostra coalizione. Noi amiamo la Costituzione e l’abbiamo sempre dimostrato, e non ce lo facciamo certo insegnare dalla sinistra”.

Anche il governatore Marco Bucci interviene, ma senza sbilanciarsi troppo: “Aspetterei di sapere qualcosa di più della Digos perché bisogna sapere la verità. Ora come ora la situazione sembra molto imbarazzante, ma non voglio assolutamente fare commenti perché sapete il mio stile, io commento le cose solo quando si ha la certezza dei fatti. È imbarazzante ma ancora non c’è la certezza”.

Da Silvia Salis arriva uno stringato commento a margine di un’iniziativa con Avs in centro storico: ”Quando viene comunicato un fatto così grave e il sindacato chiama a raccolta su un fatto così, noi ci siamo, partecipiamo. Detto questo, poi rimangono delle responsabilità personali, individuali di chi ha riportato l’evento sulle quali ovviamente non abbiamo nessuna responsabilità. Poi ora sarà da verificare tutto quello che verrà dopo”.