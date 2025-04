Piazza Corvetto, al via la nuova viabilità: ecco i nuovi attraversamenti, operativi fino a fine 2026

Genova. E’ scattata questa mattina, martedì 8 aprile la nuova viabilità pedonale in piazza Corvetto a Genova, che resterà in vigore fino alla fine del 2026 per consentire i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario genovese che proprio nella piazza prevedono l’apertura di un condotto di aerazione. Una partenza tutto sommato “soft” visto che nelle prime ore della mattinata non si sono registrate criticità viarie di sorta, in attesa del test definitivo, vale a dire quello del rientro serale.

La scorsa notte i tecnici di Aster hanno tracciato le strisce pedonali, che hanno seguito la predisposizione dei nuovi semafori posizionati al centro della piazza. Gli attraversamenti pedonali, regolati da semaforo, ora si trovano tra lo sbocco di via Martin Piaggio, davanti alla fermata dell’autobus, fino al centro della piazza e da qui, con un altro attraversamento, si camminerà fino all’angolo tra piazza Corvetto e via XII Ottobre, e sostituiscono i sottopassi, ora chiusi.

Un’altra novità introdotta da oggi aprile è l’arretramento dell’area di sosta dei taxi spostata di una decina di metri verso via Roma con la rimozione dei tognolini in cemento pensata per permettere alle auto bianche di immettersi nel traffico della rotonda senza obbligatoriamente svoltare su via XII Ottobre.