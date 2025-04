Piazza Corvetto, l’attraversamento pedonale sarà definitivo

Genova. Gli attraversamenti pedonali di piazza Corvetto diventeranno definitivi. Lo ha annunciato giovedì il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, parlando un “ottimo riscontro” da parte dei genovesi per il nuovo allestimento della piazza, necessario alla luce dei lavori nel sottopasso tra la prefettura e via Martin Piaggio, oggi chiuso.

“Abbiamo deciso di renderlo definitivo dando mandato ad Aster di mettere a punto un progetto di adeguamento dei marciapiedi per superare le barriere architettoniche – ha confermato Piciocchi – In tanti ci hanno chiesto di lasciare questa soluzione, ritenuta più pratica e addirittura più veloce per attraversare la piazza”.

Il prossimo passo sarà dunque sistemare i marciapiedi e tracciare l’attraversamento definitivo. Il sottopasso comunque rimarrà, visto che vi verrà inserita una porta per l’uscita di sicurezza della galleria ferroviaria di Cociv, parte integrante dei lavori per il nodo ferroviario. Da capire però se verrà lasciato aperto anche al pubblico o se diventerà un sottopasso di servizio. Ricordiamo che il sottopasso è stato chiuso lo scorso 8 aprile, giorno in cui è entrata in vigore la nuova viabilità pedonale. La soluzione provvisoria avrebbe dovuto restare in vigore sino alla fine del 2026.

“Corvetto ha un problema enorme in termini di adeguamento e progettazione inclusiva e accessibile – ha concluso Piciocchi – un disabile che deve attraversare la piazza ha grandi difficoltà. Abbiamo dunque deciso di superare definitivamente il problema con gli attraversamenti di superficie, portando anche beneficio in termini di illuminazione”. Verranno infatti inseriti nuovi pali della luce, per cui però sarà necessario attendere il parere della soprintendenza.