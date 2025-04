Personale del Comune di Genova, domani assemblea della Cgil Fp sotto Tursi

Genova. Martedì 8 aprile alle ore 13,30 sotto Palazzo Tursi in via Garibaldi si terrà l’assemblea sindacale organizzata dalla Funzione Pubblica Cgil in merito alla vertenza sul personale.

“La carenza di organico che affligge il Comune porta con sé una serie di gravissime questioni dalla contrazione dei servizi come quelli per l’infanzia, i servizi museali, cimiteriali e bibliotecari per citarne alcuni. Insieme ai disservizi per i cittadini, la carenza di risorse colpisce direttamente il personale che in molte realtà ha carichi di lavoro improponibili, è impossibilitato a usufruire di permessi legati all’assistenza a familiari disabili o alle ferie, impossibilitato alla mobilità interna, allo smartworking o al part time”, si legge in una nota del sindacato.

“In questo contesto si inserisce quanto annunciato dal Comune in occasione della presentazione del piano assunzionale dove l’amministrazione prevede di diminuire di circa 500 unità i dipendenti comunali nei prossimi tre anni”, continua la funzione pubblica della Cgil.

L’appuntamento è fissato domani, martedì 8 aprile a partire dalle ore 13,30 sotto Palazzo Tursi.