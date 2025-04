Comunali, Piciocchi e il “patto con i giovani”: ecco i candidati ‘young’ di Vince Genova

Genova. Sono Giulia Anania, 28 anni, Giacomo Laganaro, 24 e Lorenzo Pagnoni, 25 anni, i tre candidati dei Giovani di Vince Genova candidati al consiglio comunale nella lista civica che sostiene Pietro Piciocchi sindaco alle prossime elezioni. Un’altra dozzina sono i candidati “young” nei municipi, parte dello stesso gruppo di giovani che oggi si sono presentati con un evento, insieme allo stesso Piciocchi, al Mog di via XX Settembre. “Da questa sera nasce l’idea di un patto con i giovani” ha detto Piciocchi.

“La nostra non è un’adesione passiva – dice Laganaro, responsabile del gruppo e già consigliere delegato alle politiche giovanili e all’Università per il municipio Medio Levante – abbiamo elaborato alcuni punti che saranno inclusi nel programma di Piciocchi, nella convinzione che Genova può essere una città per giovani, quando c’è prospettiva, lavoro e divertimento i giovani arrivano e restano”.

“Sono una di quelle giovani che ha studiato e lavorato molto all’estero ma Genova è una buona città dove essere giovani oggi – aggiunge Giulia Anania – certo, si può migliorare il lavoro già fatto e allora è importante puntare sull’internazionalizzazione, sui rapporti con l’università, sulla valorizzazione degli under 30 sui territorio”.

“Coinvolgere i ragazzi e le ragazze è la cosa più difficile ma da questo gruppo sto ottenendo tanto entusiasmo e idee forti – ha commentato il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Piciocchi – ad esempio la possibilità di rilanciare il centro storico considerandolo un campus universitario a cielo aperto, la necessità di nuovi spazi per la cultura, per la musica, per lo studio e per il coworking ma anche l’importanza di concentrarsi su problematiche come le dipendenze, i neet, i giovani che non studiano e non lavoro e sull’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Uno dei candidati giovani in consiglio comunale per Vince Genova è Lorenzo Pagnoni, portatore di disabilità motoria e attivo da anni per la tutela dei diritti dei portatori di disabilità a Genova.

Nota di colore: alla presentazione dei Giovani di Vince Genova anche i figli di Pietro Piciocchi, tre ragazzi e tre ragazze. “I più cresciuti sono tutti attivi e danno una mano nella campagna elettorale, sono di grande sostegno”, ha detto Piciocchi.