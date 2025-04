Pasquetta, meteo in miglioramento sulla Liguria con ampie schiarite a partire da Ponente

Genova. Dopo la giornata di Pasqua contraddistinta da piogge e rovesci (che hanno provocato anche qualche allagamento nei soliti punti sensibili della viabilità genovese, dal sottopasso di via Brin a via della Superba) è in arrivo un miglioramento per Pasquetta, giornata tradizionalmente consacrata a pic-nic e gite fuori porta.

Secondo le ultime previsioni elaborate da Arpal, nelle prime ore il cielo sulla Liguria si manterrà coperto con residue piogge a Levante, in attenuazione in mattinata. Altrove nuvolosità irregolare con ampie schiarite a partire da Ponente seppur con velature a tratti estese.

Nelle ore centrali e pomeridiane si vedranno diversi sprazzi di sole con locale instabilità sui rilievi e possibili isolati rovesci più probabili a Levante.

Le temperature minime subiranno un calo, le massime invece sono previste in aumento. L’umidità si manterrà su valori meno-alti. Venti deboli nella prima parte della giornata, con tendenza a disporsi in regime di brezza. Locali rinforzi pomeridiani dai quadranti occidentali sui capi di Ponente e Spezzino. Il mare resterà mosso.