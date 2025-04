Avs, banchetto in via San Vincenzo per Pasqua: “Stop alla mattanza degli agnelli”

Genova. Stop alla mattanza degli agnelli per Pasqua. L’appello arriva dalle candidate di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunali Francesca Ghio, consigliera comunale uscente, e Maria Giovanna Occhipinti, che hanno fatto un banchetto di sensibilizzazione sul tema in via San Vincenzo.

“Nelle festività pasquali sono macellati 375.000 agnelli su un totale annuo di 2 milioni circa perché mangiarli è considerata una tradizione – spiegano le due consigliere – La Pasqua cristiana celebra la resurrezione, la vita che rinasce, la speranza eppure, in netto contrasto con questo messaggio, si assiste ogni anno alla morte di cuccioli innocenti, spesso strappati alle madri a poche settimane dalla nascita. Gli agnelli destinati alla tavola pasquale sono allevati in condizioni intensive, spesso sottoponendoli ad estenuanti viaggi di 20-30 ore. Perché un terzo di questi animali sono trasportati vivi da Francia, Spagna, Ungheria, Romania stipati a forza in camion sovraffollati, spesso senza bere”.

“Oggi esistono tante alternative e ignorarle è una volontà chiara – sottolinea Ghio candidata al consiglio comunale nelle file di Europa Verde – nelle proposte portate in aula in questi anni c’è anche quella di chiedere al Comune di selezionare opzioni vegetali per gli eventi organizzati dall’amministrazione pubblica, per una questione etica e di consapevolezza. In questo contesto storico e sociale dovrebbero essere proprio le istituzioni a dare segnali di stimolo alla riflessione, non solo rispetto alla tutela animale, ma anche riguardo la cura dell’ambiente in cui viviamo, fortemente sfruttato proprio da tutto ciò che interessa e provoca la produzione di carne”

“La tradizione, per quanto radicata, non è immutabile. La storia è piena di usanze superate, abbandonate nel momento in cui l’umanità ha fatto un salto di consapevolezza. È tempo che anche la strage degli agnelli a Pasqua venga archiviata tra le pratiche del passato – aggiunge Maria Giovanna Occhipinti, animalista e candidata al consiglio comunale di Genova nelle file di AVS – òa vera rinascita parte dal rispetto per tutte le forme di vita”-