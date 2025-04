Parco nazionale di Portofino, il governo lascia scadere i termini per l’istituzione definitiva

Genova. “L’avevamo purtroppo previsto e puntualmente è successo quanto temevamo: il Governo ha lasciato scadere i termini per istituire il Parco nazionale di Portofino, facendo così perdere al Tigullio un’opportunità storica. È l’ennesima prova che questa maggioranza non ha alcun interesse a tutelare il territorio”. Lo denuncia il deputato M5S Roberto Traversi, già primo firmatario di un’interrogazione al ministero dell’Ambiente, dopo mesi di silenzio istituzionale.

Il tema era stato trattato anche nell’ultima seduta del Consiglio regionale. Come ricordato dall’assessore ai Parchi Alessandro Piana, il Tar aveva delineato due strade alternative: il riavvio del procedimento per l’istituzione del Parco nazionale provvisorio e l’istituzione definitiva, d’intesa con la Regione. La Liguria ha espresso al ministero dell’Ambiente la volontà di seguire il secondo percorso, confermando l’interesse a prevedere direttamente l’istituzione definitiva del Parco con i Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure. Ma da Roma non sarebbe arrivato nessun riscontro entro i termini previsti, motivo per cui è stato chiesto un incontro urgente con il ministro

“Sono passati oltre sei anni dalla legge che prevedeva il Parco, e oggi, con fondi già stanziati, due sentenze del Tar e la chiara volontà di sette Comuni, siamo ancora fermi – tuona Traversi -. Il ministero ha preferito tirare a campare, lasciando scadere i termini invece di assumersi le proprie responsabilità. Ricordo che il 21 maggio 2024 il Tar della Liguria aveva bocciato il ridimensionamento voluto dalla Regione dichiarando illegittimo il decreto ministeriale, e aveva ordinato di avviare subito la perimetrazione definitiva con gli enti locali. Ma da allora tutto tace: nessuna decisione, nessun passo avanti“.

“Per questo – conclude Traversi – sosteniamo con forza la diffida presentata al ministero dal presidente dell’Associazione Amici del Parco. Un’iniziativa necessaria per difendere il territorio e far rispettare la legge. Basta promesse e rinvii: si istituisca il Parco nazionale di Portofino, con un’estensione degna e condivisa. Il Tigullio non può più aspettare”.

“La mancata decisione tra le parti politiche – ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna – ha lasciato nell’immobilismo un intero territorio. Il Parco di Portofino è una risorsa preziosa. L’assenza di un assetto di gestione chiaro e condiviso continua a provocare incertezze amministrative. Questo lascia il territorio in una condizione di tutela insufficiente. Da sei anni è tutto fermo. È necessario ripartire al più presto stabilendo i confini del Parco, che non possono essere quelli di un parco francobollo a tre, come proposto nella scorsa legislatura. Si riparta invece dall’ascolto dei territori e si ricominci almeno dall’inclusione dei comuni che avevano chiesto di far parte del Parco ma che la Giunta di destra aveva escluso. Dalla Giunta invece non arriva nessuna risposta e continua lasciare nel limbo chi chiede e merita attenzione e che da anni si è messo in giro per rivalutare il suo territorio”

“La Regione – aggiunge Selena Candia capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Regione – ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di vedere nei Parchi un’opportunità di rilancio del territorio e dell’economia, come avviene già da diversi anni negli altri paesi europei. Un grande Parco Nazionale non significa solo tutela ambientale ma vuol dire anche opportunità economiche per le nuove generazioni attraverso un turismo e un’agricoltura di qualità all’interno di un’area protetta. I territori vengono ascoltati solo se hanno la stessa visione politica della giunta Toti prima e Bucci ora. I comuni invece che chiedono con forza di entrare nell’area parco invece restano senza risposte”.

“Incomprensibili le risposte da parte della giunta sul Parco di Portofino: quando la politica non riesce a rispondere ai problemi lascia spazio alle aule giuridiche. Bastava fare il Parco con i comuni che erano d’accordo a farne parte e non imporre una scelta. Purtroppo una lobby particolare in questa regionale penalizza la tutela ambientale e lo sviluppo economico di un territorio, perché in ogni parte del Paese, in cui è stato fatto un Parco nazionale non solo c’è stata tutela del territorio ma anche aumento Pil”, conclude il capogruppo della Lista Orlando Presidente Gianni Pastorino.