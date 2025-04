Genova. Sancito ufficialmente questa mattina il passaggio del Parco delle Dune di Pra’ da Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale al Comune di Genova: l’area da oggi è aperta e fruibile dalla cittadinanza. Il nuovo parco urbano Le Dune si sviluppa lungo la sponda sud del canale di calma di Genova Pra’. La passeggiata sul mare è affiancata da una pista ciclabile e intervallata da «baie» attrezzate per lo sport, il relax, il gioco e la fruizione di eventi, e caratterizzate da piante e arbusti che insieme offrono un ricco paesaggio di biodiversità mediterranea. A completare il parco, una serie di «dune» artificiali verdeggianti consente la mitigazione paesaggistica e acustica delle attività portuali creando una “cerniera” verde tra la città e il suo porto.

La realizzazione del parco urbano nell’area del bacino portuale di Genova Pra’ rientra tra gli interventi del Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e della Città, come previsto dal “Decreto Genova” (poi convertito nella Legge 130/2019). L’opera, del valore di quasi 14,5 milioni di euro, si inserisce nell’ambito della riqualificazione delle aree Porto-Città per la mitigazione degli impatti delle attività portuali sul contesto urbano di prossimità.

Il parco si estende linearmente per oltre un chilometro e mezzo lungo il canale di calma del bacino di Genova Pra’ e occupa una superficie complessiva di 40.000 mq. È caratterizzato da una serie di “dune” sagomate – da cui il nome del parco – ricoperte da vegetazione e arbusti che mascherano alla vista il terminal portuale e fanno da naturale barriera acustica. Le dune sono percorse da un sentiero panoramico immerso in un contesto di pregio botanico. Le piante selezionate sono fra le più tipiche del clima mediterraneo, scelte in base a criteri estetici, ma anche climatici e agronomici.

La passeggiata a mare è stata oggetto di un rilevante intervento di riqualificazione che ha permesso di affiancare al tratto pedonale una pista ciclabile e di arricchire il percorso con la realizzazione di quattro piazze, chiamate “baie”, tematizzate per tipologia di attività e per trattamento botanico (il progetto curato da architetti del paesaggio e botanici è stato realizzato dalla società AG&P)

Inaugurazione Parco delle Dune di Pra’

Gli step del progetto

I lavori (appaltati da Adsp al Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio S.C.A.R.L.) sono iniziati a ottobre 2021.

A luglio 2023 sono stati aperti al pubblico i primi 720 metri della passeggiata del Parco Le Dune a Pra’. Il tratto è l’ingresso al nuovo parco: nel 2023 è stata realizzata la prima duna artificiale di circa 6 metri di altezza, ricoperta di vegetazione e degradante verso il percorso pedonale, per uno sviluppo longitudinale a partire dalla torretta utilizzata dai cronometristi in occasione di eventi sportivi nel canale di calma.

Il primo tratto aperto al pubblico ha compreso anche il rifacimento del manto stradale con tracciati identificati in rosso per runner e ciclisti, e in grigio per le camminate più lente.