Parco delle dune, Maresca: “Quello a Pra’ è solo l’inizio della grande passeggiata tra Pegli e Voltri”

Genova. L’Assessore al porto Franesco Maresca dopo l’inaugurazione del grande parco delle dune di Pra’ chiarisce rilancia e prometto di proseguie “la passeggiata delle dune sia verso Pegli che verso Voltri in modo da creare un litorale continuo. Il Parco delle dune è stato un grande successo ma non ci fermiamo qua, se eletto il prossimo obiettivo sarà unire con una passeggiata le dune a levante verso Pegli e a ponente verso Voltri in modo da creare una passeggiata continua”.

L’assessore chiarisce anche che ha già interloquito con gli enti competenti come Regione e Porto per il progetto. “Abbiamo già fatto delle bozze di progettazione e il primo passo sarà creare un ulteriore ponte che colleghi il Parco delle Dune alla città in modo da rendere più agevole l’ingresso nel parco anche nella parte più a levante. Gli step successivi saranno il prolungamento verso Pegli con un percorso sul mare eccezionale e il collegamento verso Voltri”.

Maresca chiarisce poi come anche il ponente debba diventare turistico e visitabile. “Il ponente di Genova è meraviglioso come il Levante e dobbiamo valorizzarlo con opere che sappiano incentivare l’arrivo di Genovesi e Turisti che porteranno indotto su tutto il territorio. Senza dimenticare che oltre alla parte mare l’offerta del ponente si riferisce anche ai Monti come il Beigua, la Vetta di Pegli, Punta Martin e i piani di Praglia” . Maresca conclude dicendo: “siamo solo all’inizio di un grande progetto legato alla bellezza del territorio”