Papa Francesco, il saluto a San Lorenzo. Piciocchi: “Fare tesoro del suo messaggio, senza lasciare indietro nessuno”

Genova. La Cattedrale di San Lorenzo di Genova ha accolto numerosi fedeli che questa mattina si sono riuniti per assistere alla diretta dei funerali di Papa Francesco, proiettati su un maxischermo. Un’immagine del Pontefice, collocata accanto allo schermo, ha accompagnato la cerimonia.

Alle ore 10:00, il suono delle campane a lutto ha dato inizio al momento di preghiera, con l’apertura delle porte della Cattedrale a quanti desideravano partecipare.

“La preghiera di questi giorni non si esaurisce oggi, ma continua con intensità e commozione. Continuiamo a chiedere la vicinanza di papa Francesco alla Chiesa e al mondo. La scelta di chiamarsi Francesco come il Santo di Assisi è un appello, per me molto caro, alla fraternità e alla solidarietà umana, nella certezza che, come diceva sempre il Papa, nessuno di noi può salvarsi da solo,” ha rimarcato il vescovo Marco Tasca. “Il suo magistero così come i suoi gesti di umanità, prossimità e vicinanza rimarranno nella mente e nel cuore di tutti. Oggi non abbiamo solo pregato ancora una volta per Papa Francesco come lui ci ha chiesto sempre, ma abbiamo anche la certezza che ora è lui a pregare per noi, per la pace, per la Chiesa, per il mondo intero”.

Tra i presenti in prima fila, anche il Vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e l’Assessore comunale Paola Bordilli: “Oggi ho partecipato al funerale di Papa Francesco nella Cattedrale di San Lorenzo insieme alla comunità cattolica di Genova. È stato un momento emozionante, toccante – ha commentato Piciocchi Papa Francesco ha lasciato un messaggio molto forte di cui la città può e deve fare tesoro: guardare al futuro con speranza senza lasciare indietro nessuno”.