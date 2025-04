Al Villa Scassi la prima panchina viola della Liguria: è dedicata a chi affronta il tumore al seno

Genova. Una panchina viola, posizionata nel giardino antistante al reparto di Oncologia dell’ospedale Villa Scassi, dedicata a chi affronta il tumore al seno metastatico.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Noicisiamo insieme con la Breast Unit di Asl3. La panchina è stata intitolata con una targa alla memoria del dottor Manlio Mencoboni, già direttore di Oncologia, scomparso prematuramente lo scorso anno, sempre così vicino alle sue pazienti.

“La panchina viola intitolata a Manlio Mencoboni – dice Massimo Nicolò, assessore alla Sanità di Regione Liguria- è il giusto riconoscimento a un oncologo di grande capacità, dedizione e umanità nella relazione con i pazienti. Caratteristiche fondamentali per aiutare i pazienti anche dal punto di vista psicologico che stanno affrontando una battaglia contro il tumore al seno metastatico, dove una componente cruciale è il supporto continuo. Questa panchina è il simbolo dell’ appoggio alle donne che non sono sole in questo percorso. E non è un caso che questa panchina sia proprio a Villa Scassi, la Breast Unit che permette alla donna di affrontare il tumore al seno con la sicurezza di essere seguita da un team multidisciplinare di specialisti dedicati, curata secondo standard europei, e accompagnata nell’intero percorso di malattia”.

“Siamo onorati – aggiunge Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 – di ospitare la prima panchina viola della Liguria, simbolo del sostegno alle pazienti con tumore al seno metastatico. Una iniziativa fortemente voluta dall’Associazione Noicisiamo e da tutti noi, che rappresenta anche un momento peculiare per la nostra comunità con l’intitolazione della panchina alla dedizione e all’impegno professionale di Manlio Mencoboni, oncologo molto amato e stimato. Questo luogo diventa così un momento di riflessione e ricordo per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Con l’Associazione Noicisiamo lavoriamo in sinergia ormai da anni proprio con l’obiettivo di coadiuvare gli specialisti e gli operatori della Breast Unit a interpretare al meglio i bisogni dei pazienti e dei loro cargiver. Ricordo – aggiunge Bottaro – che la sede ligure dell’Associazione Noicisiamo si trova proprio qui a Villa Scassi in stretta correlazione con lo staff della Breast Unit ”.

La Breast Unit Asl3, coordinata dalla dottoressa Nicoletta Gandolfo, direttrice del Dipartimento Immagini, è un servizio pubblico altamente qualificato per la diagnosi precoce e la cura del tumore al seno ed è costituita da un team multidisciplinare (Desease Management Team – DMT) che offre un percorso integrato con totale presa in carico della paziente. Le figure professionali presenti nel team multidisciplinare sono: radiologo, anatomo patologo, chirurgo senologo, chirurgo plastico, anestesista, oncologo, radioterapista, psiconcologo, infermiere dedicato (Case Manager). A seconda del singolo caso sono presenti anche genetista clinico, fisioterapista, medico nucleare, dietologo nutrizionista, specialista in cure palliative.

Regione Liguria è stata la prima in Europa e in Italia a istituire la Legge sulla Giornata di sensibilizzazione del tumore al seno metastatico il 13 ottobre.

“La Panchina Viola – spiega Deliana Misale, responsabile Comitato Pazienti Noicisiamo MBC Italia – è il simbolo dell’attenzione al tumore al seno metastatico, con cui convivono oltre 40mila donne in Italia. Attraverso questa panchina vogliamo ricordare loro che non sono sole ad affrontare questa condizione. La panchina viola vuole rimandare all’idea di condivisione, di invito all’incontro, al dialogo, alla partecipazione: un luogo dove, appunto, non ci si senta soli. Ad oggi sono state installate 4 panchine viola in Italia, quella di oggi è la prima in Liguria. Questa, in particolare, è in ricordo del Dott. Manlio Mencoboni che con ascolto ed empatia ha saputo sempre instaurare un rapporto prima di tutto umano con i pazienti, un aspetto che fa la differenza per chi è in cura e per chi cura. Questo è il senso della panchina. Ringraziamo sentitamente Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale Asl3, e tutto lo staff organizzativo, che hanno fortemente sostenuto, promosso e realizzato il progetto.” Nata il 13 ottobre 2016, l’Associazione Italiana Tumore al Seno Metastatico – Noicisiamo (Mbc Italia) è stata fondata dalla giornalista e paziente Mimma Panaccione ed è il primo sodalizio italiano di donne con tumore al seno al IV stadio. Si avvale della preziosa collaborazione di persone che già hanno vissuto l’esperienza del tumore primario al seno e di persone che non hanno mai avuto la malattia.