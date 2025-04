Pallavolo, Cogovalle Monti campione territoriale Under 18 femminile

Genova. Pomeriggio importante per la pallavolo del Comitato Liguria Centro che ha assegnato i podi dei primi campionati giovanili della stagione 2024/2025.

Domenica pomeriggio al Paladiamante di Genova Bolzaneto si sono svolte le finali territoriali di Under 18 femminile – Trofeo Giorgia Longo che hanno visto trionfare Cogovalle Monti al termine di una lunga e avvincente gara con Wonder Volley chiusa 15-12 al quinto set. Il terzo posto è stato conquistato da Sant’Antonio per 3-0 su Cogovalle Fucsia. Accederanno alla fase regionale per il titolo di campioni liguri le prime tre classificate: Cogovalle Monti, Wonder Volley e Sant’Antonio.

Premiato anche il Campione Territoriale Under 19. In occasione della giornata è stato premiato anche il team maschile della Colombo Volley Progetto Voltri che ha vinto il titolo territoriale di Under 19 in una formula di campionato che prevedeva l’assegnazione del titolo in regular season.

L’Associazione Giorgia Longo in campo. Ogni anno si rinnova il legame affettivo del Comitato con l’Associazione Giorgia Longo e la famiglia di Giorgia, giovanissima promessa del volley genovese prematuramente scomparsa nel 2017. L’Associazione ha messo in campo un’iniziativa benefica “You get one, we donate one” con i tenerissimi orsetti e altri gadget che se acquistati danno il via a una donazione per enti benefici.

Premiato anche il “Dream Team del Cuore” delle finali con le atlete che si sono distinte non solo per doti tecniche ma soprattutto per doti umane come carisma, dedizione e generosità messe in campo per la squadra: Sofia Casati, Maria Stella Armando, Anna Costa e Giulia Villa (Cogovalle), Maddalena Fossa e Sofia De Andreis (Wonder Volley) e Viola Molinari (Sant’Antonio).

Primo impegno per il neoeletto comitato territoriale. Il pomeriggio al Paladiamante è stato tra i primissimi impegni del neo eletto Comitato Territoriale Liguria Centro, a seguito dell’assemblea elettiva di febbraio in cui hanno espresso il voto le società aderenti. L’assemblea ha decretato presidente Tiziana Piano e confermato nel consiglio Antonio Morelli; neoeletti Agostino Tacchino, Valerio Buonomo e Sara Mattiello.

Cogovalle Fucsia, quarta classificata

Il “dream team” Under 18

Sant’Antonio, terza classificata

La Colombo Volley Progetto Voltri campione Under 19

Wonder Volley, seconda classificata