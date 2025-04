Babysitter di quartiere, poliziotte negli studentati e un numero dedicato: le proposte per le donne di Orgoglio Genova

Genova. La babysitter di condominio, la presenza di una poliziotta in ogni studentato e l’istituzione di un numero telefonico dedicato per dare alle donne che tornano a casa di sera da sole la possibilità di parlare con un agente della polizia locale per tutto il tragitto. Sono le tre proposte dedicate alle donne avanzate dalle candidate della lista Orgoglio Genova alle elezioni comunali.

I punti programmatici sono stati presentati lunedì mattina in piazza Caricamento nel corso di un evento ribattezzato “Orgoglio Donna” cui hanno partecipato la capolista e annunciata vicesindaco, Ilaria Cavo, il candidato sindaco di centrodestra Pietro Piciocchi e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

La prima proposta è stata presentata da Stefania Cosso, assessora del Municipio Centro Est con deleghe a coesione sociale, cittadinanza attiva, patrimonio, promozione turismo, rapporti con le imprese a fini sociali, culturale e turistico, scuole, politiche per infanzia e adolescenza, iniziative per i giovani, sport e tempo libero, servizi alla persona.

“Dare un supporto importante alle donne che non intendono scegliere tra la possibilità di avere figli e il lavoro è la migliore forma di rispetto che si può garantire a una donna – spiega Cosso, che tra pochi giorni diventerà mamma – Sull’esempio della badante condominiale, un servizio che ha preso piede in diverse nostre città, proponiamo la figura della babysitter condominiale (o di prossimità) che, abbattendo i costi, possa garantire a tante famiglie che vivono a breve distanza, la possibilità di affidare i propri figli a figure specializzate e garantite. Il Comune può farsi garante della serietà delle figure professionali coinvolte e contribuire con uno specifico bonus allo sforzo delle famiglie in maggiore difficoltà economica. Una sorta di asilo a domicilio che rappresenta una novità nell’offerta di welfare per le donne”.

Alessia Moratti ha invece proposto la presenza di una poliziotta in ogni studentato: “Il programma di Pietro Piciocchi prevede la realizzazione di nuovi studentati attraverso il recupero degli immobili esistenti, la proposta è quella di riservare, all’interno di ogni stabile, un appartamento a giovani donne delle forze dell’ordine che avranno come prima destinazione Genova. L’idea risponde a una sentita richiesta delle forze dell’ordine: agenti e militari, in particolare a inizio carriera, assegnati fuori sede, hanno spesso difficoltà a trovare un alloggio, specie visti i prezzi alti. La presenza di una giovane donna in mezzo agli studenti, una vicina di casa che ogni giorno fa parte della stessa comunità, agevola l’avvio di un rapporto di confidenza che, specie per le ragazze vittime, è sempre il primo ostacolo da superare. Contemporaneamente può anche fungere da deterrente a qualsiasi situazione spiacevole all’interno dello studentato”.

La terza e ultima proposta è firmata invece da Cristina Lodi, fondatrice e socia di un’agenzia di consulenza strategica specializzata nel management di atleti e celebrità. L’ha ribattezzata “Accompagnami a casa”, e prevede l’istituzione di un numero telefonico dedicato cui risponde un operatore della polizia locale in orario serale/notturno, dalle 22 alle 2, che le donne che devono rientrare a casa da sole e temono di dover fare un percorso a rischio possono chiamare, così da restare in linea con l’operatore fino all’arrivo nel portone di casa.

“Sono tre proposte concrete che si aggiungono all’impostazione di fondo, che è quella di aumentare sempre di più la conciliazione vita-lavoro delle donne – ha spiegato Cavo – quindi con il tema dei bonus, degli asili nido, badanti, babysitter, sostegno alla maternità per rendere le donne sempre più libere di essere cittadine a pieno titolo“.

“È un evento bellissimo che conferma una grande presenza femminile nelle nostre liste, abbiamo tante candidate ed è una presenza attiva perché oggi sono donne che vengono a fare delle proposte, a dimostrazione che il nostro programma è molto aperto al contributo di tutti, in questo caso di tutte – ha detto Piciocchi – A differenza della sinistra, per noi le donne non sono solo uno slogan. Noi le rispettiamo fino in fondo perché le donne portano dei contributi che sono essenziali. Abbiamo delle candidate che hanno fatto cose importanti nella società, nel campo sociale, nel campo culturale, nell’imprenditoria, nel volontariato e portano nell’amministrazione pubblica queste loro esperienze, e questo credo che sia il modo giusto veramente per valorizzarle e per imparare tanto da loro”.

“Nella lista se non sbaglio ci sono 21 donne, quindi la maggioranza delle persone nella lista civica sono donne – ha detto il presidente della Regione Bucci – nell’amministrazione pubblica più del 60% dei dipendenti sono donne e gli stipendi sono uguali per tutti, non c’è nessuna differenza di sesso, cosa che invece purtroppo nel privato in Italia ha ancora una differenza che deve essere colmata. Quindi questa è una delle prime cose da mettere nel programma, cioè colmare il differenziale di stipendio per le stesse posizioni. Dopodiché c’è da definire un percorso importante per quello che riguarda tutta la parte assistenziale, per quando bisogna occuparsi di altre cose, vedi la famiglia, vedi vedi i figli e così via. E soprattutto per far sì che ci sia una mentalità comune perché la diversità aggiunge valore”.

