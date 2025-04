Ordigno bellico ritrovato nel porto di Sampierdarena, parzialmente chiuso Ponte Somalia

Genova. Ennesimo ordigno bellico ritrovato durante una bonifica nel porto di Genova. È successo oggi nel bacino di Sampierdarena, dove sono in corso lavori di ampliamento delle banchine.

L’area è presidiata da polizia e guardia costiera. Ponte Somalia risulta parzialmente interdetto.

Per rimuovere l’ordigno in sicurezza dovranno intervenire domani (giovedì) gli artificieri del 32esimo reggimento Genio Guastatori dell’Esercito di Cuneo, specializzati in questo genere di operazioni.

Al momento non risultano ordinanze di interdizione della navigazione da parte della Capitaneria di porto.