Omicidio Nada Cella, padre Zamperin smemorato in aula ma alla pm disse: “Per Bacchioni l’assassina era una donna che aveva mire sul figlio”

Genova. Non ricorda praticamente nulla padre Lorenzo Zamperin, frate del convento dei cappuccini di Chiavari chiamato a testimoniare nel processo per l’omicidio di Nada Cella.

Appena quattro anni fa, interrogato dalla pm Gabriella Dotto, aveva raccontato delle confidenze ricevute dalla madre del commercialista Marco Soracco, Marisa Bacchioni: la donna sarebbe stata a conoscenza del fatto che l’autrice dell’omicidio di Nada Cella a Chiavari, avvenuto la mattina del 6 maggio 1996 nello studio del figlio in via Marsala, fosse una donna. Quella donna, a lei nota, si sarebbe invaghita del figlio ma la cosa non le sarebbe stata gradita perché si trattava di una donna poco seria.

Ma oggi in aula ha negato di aver ricevuto quelle confidenze (“L’ho vista qualche volta ma non si confidava mai con me”) giustificandosi poi con l’avere “problemi di memoria” e “di non ricordare praticamente niente, nemmeno quello che ho fatto ieri” al punto da essere stato più di una volta richiamato dal presidente della corte d’assise Massimo Cusatti circa l’impegno a dire la verità che comporta una testimonianza in tribunale.

E neppure sono valse le contestazioni fatte in aula dalla pm Gabriella Dotto che dimostrano come quattro anni fa ricordava molto bene quelle confidenze. Nel giugno 2021 infatti padre Lorenzo aveva spiegato: “Ricordo che la mamma di Soracco mi disse di una donna che si era invaghita di suo figlio con lui lei non aveva un buon rapporto”. E ancora: “Mi disse che si trattava di una ragazza poco seria. Io le consigliai di lasciar comunque il figlio libero di fare le proprie scelte. La mamma cercava in tutti i modi di convincere il figlio a non frequentare quella donna”.

Dopo l’omicidio di Nada, Marisa Bacchioni era tornata dal frate: “La signora era certa che fosse una donna l’autrice dell’omicidio di Nada perché voleva arrivare in tutti o modi a trovare una sistemazione con suo figlio. E mi disse anche che di questa storia doveva parlare poco per proteggere il figlio. Sono certo che non si sia mai confessata del tutto con me perché mi disse che da più parti aveva ricevuto il consiglio da più parti di tener riservata la vicenda. Ritengo che si riferisse ad altri prelati con cui lei si confidava, in quanto so che frequentava i Padri Scolopi e andava a messa in Cattedrale”.

Di tutte queste queste confidenze, oggi padre Lorenzo, a 4 anni di distanza, non ne ricorda nemmeno una, ma sono comunque entrate nel processo visto che gli sono state contestate in aula come precedenti dichiarazioni rese alla pm e firmate.

D’altronde non è certo la prima volta che i testimoni di questo processo, in particolare chiavaresi, hanno improvvisi e inspiegabili vuoti di memoria nel ricordare il fatto di sangue probabilmente più importante nella storia recente della cittadina del Tigullio, elemento più volte rilevato in aula anche dagli investigatori.

La cliente di Soracco che telefonò in studio la mattina dell’omicidio: “Non rispondeva nessuno, poi una voce femminile sgarbata mi disse che avevo sbagliato numero”

Seconda testimonianza in aula è stata quella di Giuseppina Vaio, impiegata comunale e cliente del commercialista Marco Soracco che la mattina del 6 maggio 1996 chiamò più volte in studio. “Ero in ansia per la dichiarazione dei redditi – ha raccontato oggi – quindi provai a chiamare diverse volte, non ricordo l’ora precisa ma dopo le 8.30. Non rispose nessuno, così sono andata al bar a prendere un caffè e ho riprovato. A un certo punto mi ha risposto una donna “non era Nada, la cui voce conoscevo, ma una donna con tono affrettato e sgarbato che alla mia domanda se sera lo studio Soracco mi rispose’ Ma no’ buttandomi giù il telefono subito dopo”.

Nel 1996 Vaio, sentita dai poliziotti a Chiavari aveva detto che per ben due volte le rispose la donna sempre buttandole giù il telefono. “Comunque c’ero rimasta male, non capivo anche perché il numero lo conoscevo e lo avevo anche annotato. Sono certa di non aver mai sbagliato numero. Sembrava che avessi distratto quella donna da una faccenda più importante”. Dopo un altro po’ aveva riprovato. Questa volta a risponderle era stato proprio Marco Soracco che le aveva detto: “Ci sentiamo in un altro momento perché hanno aggredito la mia segretaria”.

Le amiche di Nada: “Non amava quel lavoro e non sopportava Soracco e le pressioni della madre”

Sono state due amiche di Nada Cella le ultime a testimoniare nell’udienza di oggi: Sabrina Mariani e Deborah Paglieri. Entrambe vivono a Milano ma da ragazze andavano in vacanza ad Alpepiana in Va D’aveto, dove aveva una casa anche il papà di Nada. Quindi da bambine e poi da ragazze hanno condiviso con lei cene, feste, vacanze e capodanni.

“Nada era una ragazza solare e dal carattere forte, ma anche un po’ chiusa” ha raccontato Mariani. “Il lavoro che faceva non le piaceva molto, così come non le piacevano né Soracco né la madre e la zia che avevano un rapporto molto protettivo verso il figlio/nipote e Nada percepiva che loro volevano che si mettessero insieme”. Mariani ha ricordato che poco dopo essere stata assunta aveva ricevuto “un mazzo di rose con un biglietto non firmato che era anche carino. Sia lei sia io eravamo convinte che fosse stato Soracco a mandarglierlo, ma lei non voleva saperne anche se la madre le aveva detto che erano entrambi giovani e le proponeva di uscire con il figlio”. Mariani ha anche spiegato che sapeva che “Nada voleva cambiare lavoro, che aveva mandato diversi curriculum ma nessuno le rispondeva”. La teste ha spiegato di non aver mai conosciuto Soracco e che Nada non le parlò mai di un o una qualche cliente particolarmente insistente e nemmeno Nada le aveva mai confidato di aver scoperto qualcosa di strano nell’attività del commercialista.

Ha detto di “aver sentito al telefono Nada una settimana prima dell’omicidio. Lei non aveva detto a Soracco che cercava un altro impiego perché mi disse che temeva la prendesse male. Disse ‘non vorrei si incazzasse con me’ ma aveva percepito che lui aveva capito che voleva andare via”.

Deborah Paglieri ha raccontato di essere stata amicissima con Nada, fino “a circa un anno prima, quando ci eravamo allontanate perché avevamo preso entrambe una cotta per lo stesso ragazzo. Ma nessuna si era messa con lui e proprio la settimana prima del delitto anche su suggerimento di mia madre, mi ero ripromessa di vederla e fare pace”. Paglieri, come Mariani sapeva dell’interesse di Soracco verso Nada e delle pressioni che le faceva la madre di lui ma lei non ne voleva sapere. “Addirittura tutte le mattine si portava dietro uno sgrassatore per pulire dove lui aveva toccato” ha raccontato ai giudici. Paglieri ha spiegato che aveva saputo di un invito a cena da parte di Soracco, ma Nada non ne aveva voluto sapere. “Voleva andarsene soprattutto per le pressioni che le facevano che la mettevano a disagio. Non mi parlò mai di Annalucia Cecere, che io non conosco e se ci fosse stata una donna che voleva prendere il suo posto lei sarebbe stata bene contenta”.