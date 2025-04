Oltre 5000 runner per la Mezza Maratona di Genova 2025: una festa di sport e inclusione

Genova. Si è svolta oggi con grande partecipazione e successo la Mezza Maratona di Genova, che ha visto la presenza di oltre 5.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un evento che ha trasformato le strade del capoluogo ligure in un palcoscenico di sport, entusiasmo e bellezza paesaggistica.

Un momento particolarmente significativo della giornata è stato rappresentato dalla 9ª edizione della Virtus Open European Half Marathon & 10K Road Race Championships, una gara internazionale dedicata ad atleti con disabilità intellettive. La manifestazione è stata organizzata da ASD Cambiaso Risso for Special, in collaborazione con ASD Podistica Peralto, FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), con l’approvazione di Virtus Europe, la Federazione Europea per Atleti con Disabilità Intellettive. Un’iniziativa che ha portato in città delegazioni provenienti da tutta Europa, sottolineando l’importanza dell’inclusione e della valorizzazione dello sport per tutti.

Sul palco delle premiazioni, a celebrare i vincitori e tutti i partecipanti, sono saliti il Sindaco di Genova, l’Assessore al Turismo della Regione Liguria e l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, testimoniando l’attenzione delle istituzioni verso lo sport come motore di promozione territoriale, coesione sociale e benessere diffuso.

“Eventi come la Mezza di Genova dimostrano in modo concreto il legame virtuoso tra sport e turismo – ha detto al termine delle premazioni l’Assessore regionale al Turismo –. La Liguria è una regione che, grazie al suo clima mite e alla sua varietà paesaggistica unica, permette attività all’aperto tutto l’anno. Correre in una città come Genova significa immergersi nei suoi scorci più affascinanti, tra mare, storia e colline. È un’esperienza che lascia il segno e invoglia a tornare. Voglio inoltre ringraziare gli organizzatori, che da ben 19 anni portano avanti questa manifestazione con impegno e entusiasmo, contribuendo a far crescere non solo l’evento ma anche l’immagine della nostra regione a livello internazionale”.

“Manifestazioni come la Mezza Maratona di Genova, capaci di unire alla grande valenza agonistica anche un profondo spirito inclusivo – ha dichiarato l’assessore allo sport della Regione Liguria – rappresentano il cuore pulsante del palinsesto di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”. La Liguria, infatti, vuole diventare un territorio davvero a misura di sportivo, dal grande campione al semplice appassionato, dall’atleta più giovane a quello piu anziano: tutti devono essere messi nelle migliori condizioni per praticare attività. In questo senso la Mezza, una vera festa per la città di Genova che riesce a mettere in movimento migliaia di cittadini, è un vero tesoro da custodire e valorizzare”.

La Mezza Maratona di Genova si conferma così non solo come un appuntamento sportivo di riferimento nel panorama nazionale, ma anche come un esempio di inclusione e apertura internazionale, capace di valorizzare lo sport in tutte le sue forme.

“Anche quest’anno la Mezza Maratona Internazionale di Genova si conferma un successo straordinario, raccogliendo entusiasmo, partecipazione e visibilità internazionale. Una manifestazione che, dopo anni di tentativi di ridimensionamento da parte dei sindaci di Sinistra – più preoccupati dei mugugni che dell’immagine della città – è tornata a essere un appuntamento fisso grazie alla visione e al coraggio dell’amministrazione guidata da Marco Bucci e Pietro Piciocchi – Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi – Il percorso mozzafiato con partenza e arrivo nel cuore del Porto Antico ha regalato agli atleti e al pubblico una cartolina vivente della città: dall’Acquario a Piazza De Ferrari, da via XX Settembre a Boccadasse, fino alla Sopraelevata come palcoscenico esclusivo per i podisti. Un simbolo del nuovo corso della città: una Genova aperta, internazionale, protagonista. Ed è solo l’inizio. Il prossimo anno l’evento crescerà ancora, diventando una maratona a tutti gli effetti. Per questo chiedo l’impegno di tutti per proseguire il lavoro fatto finora. Con la politica dei grandi eventi rilanciata dall’amministrazione Bucci-Piciocchi, dal Giro ciclistico dell’Appennino alla Ocean Race, Genova è tornata sulla mappa delle capitali sportive mondiali. La Mezza Maratona è un’altra tappa vincente di questo percorso. Genova corre. E non ha intenzione di fermarsi.”