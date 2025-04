Nuovo Galliera e vincoli architettonici, vittoria dei comitati al Consiglio di Stato

Genova. “Annullato per la seconda volta in meno di quattro anni il vincolo indiretto nella parte in cui non forniva adeguata tutela al decoro dello storico complesso ospedaliero” ed è stabilito che “eventuali interventi edilizi che comportino variazioni rispetto alla destinazione d’uso storica, sanitaria, dovranno tenere conto delle caratteristiche tipologiche e stilistiche storicizzate dall’attuale contesto”.

Sono i motivi per cui il movimento indipendente per Carignano esprime soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato sull’ennesimo ricorso legato al progetto di ricostruzione del nosocomio cittadino.

I comitati ricordano le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Marco Bucci che aveva denunciato problemi “con il programma di ospedale di affitto da parte di Inail” ed evidenzia comunque la contrarietà al progetto: “La carenza di posti letto sarebbe ulteriormente peggiorata dal nuovo progetto, chiaramente inadeguato da ogni punto di vista: sanitario, finanziario, urbanistico, ambientale, culturale e sociale”.

Il comitato chiede, inoltre, “la messa a disposizione dei posti letto nel padiglione C, che era stato riallestito durante l’emergenza covid, e di essere finalmente ascoltato per addivenire a una soluzione concertata che tuteli sia la salute sia il patrimonio storico e ambientale”. Ribadisce che, “in caso contrario, non si arrenderà mai e continuerà a lottare per una migliore sanità pubblica per tutti, contro la distruzione delle risorse pubbliche e a tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente”.