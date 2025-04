Nuovo Galliera, Crucioli e la sentenza del Consiglio di Stato: “Sordità della politica: ora posti letto nel padiglione C”

Genova. “Esprimo soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato che riconosce la bontà della battaglia condotta dal movimento indipendente per Carignano fin dal 2009 e poi sostenuta anche da Italia Nostra. La sentenza evidenzia ancora una volta come le amministrazioni si caratterizzino per una grave sordità alle esigenze dei territori e come la cittadinanza, non rappresentata nelle istituzioni, debba rivolgersi alla magistratura per vedere riconosciute le proprie istanze”.

Questo il commento di Mattia Crucioli, candidato sindaco per Uniti per la Costituzione, sulla vicenda del nuovo Galliera, per il quale in queste ore è arrivata la nuova sentenza del Consiglio di Stato.

“Per la seconda volta in meno di 4 anni annulla il decreto di vincolo indiretto nella parte in cui non forniva adeguata tutela al decoro dello storico complesso ospedaliero e stabilisce che “eventuali interventi edilizi che comportino variazioni rispetto alla destinazione d’uso storica (sanitaria) dovranno tenere conto delle caratteristiche tipologiche e stilistiche storicizzate dall’attuale contesto”. Uniti per la Costituzione nasce proprio per dar voce alla maggioranza dei cittadini che non va più nemmeno a votare, perché rassegnata davanti ai comitati di affari bipartisan che portano avanti operazioni finanziarie e immobiliari, dalla dubbia sostenibilità, in violazione della legge e della volontà popolare”.

“Mi unisco quindi alla richiesta dei movimento indipendente per Carignano che chiede la messa a disposizione dei posti letto nel padiglione C, riallestito durante l’emergenza covid – conclude Crucioli – e di essere finalmente ascoltato per addivenire ad una soluzione concertata che tuteli sia la salute sia il patrimonio storico e ambientale.