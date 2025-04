Nuovi attraversamenti e semafori in piazza Corvetto, si parte martedì 8 aprile

Genova. Scatterà martedì 8 aprile e resterà in vigore almeno un anno la nuova viabilità pedonale in piazza Corvetto a Genova. Da lunedì sera Aster, che ha già installato i due nuovi semafori, traccerà le strisce pedonali che consentiranno di attraversare la piazza, snodo centrale della città, in superficie.

Gli attraversamenti pedonali, regolati da semaforo, si troveranno tra lo sbocco di via Martin Piaggio, davanti alla fermata dell’autobus, fino al centro della piazza e da qui, con un altro attraversamento, si camminerà fino all’angolo tra piazza Corvetto e via XII Ottobre.

La grande novità – che in realtà era già stata sperimentata con scarsa fortuna nel 2018 – è legata all’attivazione dei lavori Cociv per il potenziamento del nodo ferroviario. “La ditta ci ha chiesto di chiudere il sottopassaggio tra via Roma e via Martin Piaggio, sul lato Ovest della piazza, per almeno un anno, con previsione di chiusura intervento a fine 2026 – spiega l’assessore comunale alla Mobilità Sergio Gambino – ma questa nuova sistemazione della viabilità pedonale, in realtà, viene anche incontro a tante richieste dei cittadini che trovavano scomodo dover utilizzare i sottopassaggi per arrivare da un lato all’altro della piazza”.

La rivoluzione – che in realtà era già stata sperimentata con scarsa fortuna nel 2018 – ha visto il Comune fare i bene i calcoli, così almeno parrebbe da una sperimentazione di una settimana portata avanti recentemente.

“Abbiamo allungato i tempi dei semafori per simulare la presenza degli attraversamenti e in condizioni di traffico normale – dice Gambino – non sono state evidenziate criticità, anche i conducenti Amt sostengono che il tempo di transito sulla piazza sia invariato”.

Un’altra novità introdotta da martedì 8 aprile sarà l’arretramento dell’area di sosta dei taxi: sarà spostata di una decina di metri verso via Roma e saranno rimossi i tognolini in cemento in modo che le auto bianche possano immettersi nel traffico della rotonda senza obbligatoriamente svoltare su via XII Ottobre. Inoltre l’arretramento renderà più sicuro l’attraversamento pedonale.

Con l’attivazione della nuova viabilità sarà comunque predisposta una presenza extra di agenti di polizia locale per monitorare e agevolare il traffico.