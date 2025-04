Nuova Scena, nel rap show protagonisti due genovesi: Krifal e Vago sul ring di Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier

Genova. La seconda stagione di “Nuova Scena“, il rap show con giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, è fuori con i primi quattro episodi da ieri visibili sulla piattaforma streaming Netflix. Le riprese dello show sono arrivate anche in Liguria: il giudice Fabri Fibra ha incontrato, insieme agli special guest Bresh, Vaz Tè e Sonny Willa, delle giovani promesse a Genova. Sono due infatti i protagonisti genovesi di questa nuova stagione: Krifal e Vago.

Il 21enne Krifal si presenta con una proposta che mescola influenze pop col rap. Il suo rapper di riferimento è Izi, che trova molto affine alla sua visione delle cose, dalla spiritualità all’importanza assoluta della scrittura. La sua musica parla di crescita personale e delle sue esperienze. Vago, il cui nome d’arte in spagnolo significa impulsivo o casinista, è un rapper classe 1999, originario dell’Ecuador. Ha girato diversi videoclip per le sue canzoni e ama molto recitare.

In questa nuova stagione della sere, Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain tornano, più esigenti che mai, a ricoprire il ruolo di giudici nella seconda stagione di Nuova Scena, il rap show prodotto da Fremantle che andrà alla ricerca dei protagonisti della nuova scena italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro.

La seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4 episodi (disponibili dal 31 marzo), Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain andranno a caccia dei migliori talenti emergenti non solo nei grandi centri urbani, ma in diversi angoli d’Italia, esplorando le interessanti realtà delle nostre province: da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra. Chi supererà le fasi di audition e cypher verrà messo alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) in battle di freestyle, videoclip e featuring al fianco di alcuni tra i più grandi rapper italiani. Saranno tre gli artisti che accederanno alla finale (dal 14 aprile) e solo uno vincerà l’ambito premio.

(Nella foto a sinistra Vago, a destra Krifal)