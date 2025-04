Notte nazionale del liceo classico: al D’Oria un viaggio nel Mediterraneo tra musica, poesia e teatro

Genova. Quest’anno gli studenti dei licei classici che aderiscono alla 11esima edizione della Notte nazionale del liceo classico sono chiamati a riflettere sul “nostro mare”: il Mediterraneo, luogo di incontri, punto di attracco e partenza, scogliera e approdo, sarà quindi il protagonista della lunga notte del Liceo classico Andrea D’Oria. L’appuntamento è venerdì 4 aprile dalle 18.00 a mezzanotte.

Dopo i saluti istituzionali, nell’aula magna del liceo le note fluttuanti e oniriche di Onde di Luigi Einaudi, daranno il via alle esibizioni degli studenti: dal ritmo travolgente del sirtaki, alle note struggenti di Itaca di Lucio Dalla ai sound più contemporanei dei Maneskin o di Ed Sheeran.

Letture drammatizzate, recitazione di poesie, pièce teatrali affronteranno i molteplici temi evocati da un Mediterraneo che è insieme maestro di antica saggezza e oggi come ieri campo di battaglia, luogo di rinascita, ma anche di respingimento, dove il grido angosciato dei marinai del passato in preda alle tempeste richiama la disperazione dei profughi di oggi.

La seduzione delle Sirene, la nostalgia e il dolore dei migranti, il desiderio di scoperta dell’ignoto, l’abilità dei naviganti troveranno voce nella poesia antica di Omero, nelle liriche di Kavafis, Montale, Neruda, Pascoli, Quasimodo, nelle parole di De Amicis (Sull’Oceano) e di Baricco (Novecento)

Culmine della serata sarà il collegamento con gli studenti delle quinte letteralmente in navigazione sul Mediterraneo, verso la Grecia, per la tradizionale gita di fine liceo.

A partire dalle 21.30, nelle aule della scuola, aperte al pubblico della città fino a tarda serata, si svolgeranno spettacoli, laboratori, giochi e presentazioni degli studenti: si riderà con gli sketch comici, frutto dei laboratori teatrali di Mauro Pirovano, si assisterà a spettacoli in inglese e a interviste immaginarie coni grandi navigatori del passato, ci si potrà cimentare con divertenti quiz sui legami tra arabo e genovese. Si parlerà di valorizzazione delle aree marine protette e di progetti per garantire acqua potabile ai villaggi in Africa, di pellegrinaggi sulla via di Santiago di Compostela e delle moderne sculture di Igor Mitoraj.

I ragazzi dell’ufficio stampa della scuola documenteranno in tempo reale sull’account Dorianotte di X (Twitter) i diversi momenti della Notte e realizzeranno articoli e video servizi che verranno pubblicati sulla piattaforma multimediale AgoràLiceoDoria

Per la chiusura, affidata ai talenti canori della scuola, insieme a Ocean Eyes di Billie Eilish e a Waves di Dan Lewis, non potevano mancare Crêuza de mä e Il pescatore di De André.

Il sipario calerà con la lettura in metrica greca del famoso Notturno di Saffo.