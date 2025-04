A Palazzo Ducale l’assemblea nazionale di Non Una Di Meno: è la prima volta per Genova

Genova. Per la prima volta in nove anni, Genova ospita l’assemblea nazionale di Non Una di Meno, il movimento femminista che dal 2016, anno della sua nascita in Italia, a Roma, si batte a contro la violenza di genere, il patriarcato, il maschilismo e il sessismo.

Il titolo scelto per l’assemblea nazionale, ospitata a Palazzo Ducale sabato 12 e domenica 13 aprile, è “Sciogliere nodi e tessere trame: uniamo le lotte contro la violenza patriarcale, la guerra e la militarizzazione per una trasformazione radicale dell’esistente, dei linguaggi e delle nostre vite”.

A Genova sono attesi attivisti e attiviste provenienti da tutta Italia, che si ritroveranno nella sala del Munizioniere, per confrontarsi sulle azioni necessarie “per contrastare gli attacchi alla vita, alla libertà e ai diritti sociali e per costruire un programma comune di lotta e resistenza, in Italia e non solo”.

Già nel pomeriggio di sabato 12 i tavoli tematici saranno svolti in più spazi della città, tra cui il Teatro della Tosse, il RainbowLab di vico Gibello e la Casa delle Donne Brigata Alice di vico superiore di Pellicceria, a testimonianza di un lavoro di relazioni e di scambio avviato sul territorio. I lavori della due giorni sono aperti a tutte le persone che condividono con Non Una di Meno l’obiettivo di “una trasformazione radicale della realtà esistente, per vite libere dalla violenza patriarcale e dalla guerra”.

“In uno scenario mondiale che vede la pericolosa avanzata delle destre autoritarie e la crescita della cultura di odio e violenza contro le donne, le persone LGBTQ+, le persone migranti e tutte le soggettività che abitano i margini, si sono aggiunte la guerra e la militarizzazione dell’economia ad aggravare ulteriormente la situazione – sottolineano il collettivo – La violenza patriarcale, intesa come sistema di oppressione che colpisce le donne e le persone non conformi, sta già aumentando, e sarà sempre più difficile opporsi a causa delle misure repressive adottate dal Governo, volte a criminalizzare le lotte sociali, Per affrontare temi cosi importanti, l’assemblea si dividerà in quattro tavoli tematici: violenza di genere, guerra e riarmo, scuola formazione e università, cura del movimento”.

La due giorni inizierà alle 10 di sabato con l’assemblea plenaria introduttiva, cui seguiranno dalle 14.30 alle 18 i tavoli tematici. Oltre al Ducale, che ospiterà il tavolo dal tema “Guerra e Disarmo”, al Rainbow Lab si parlerà di violenza di genere, alla Casa delle Donne di scuola, formazione e università, nel foyer del Teatro della Tose di cura del movimento. Domenica l’assembla plenaria conclusiva, sempre a Palazzo Ducale.