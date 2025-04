Niente da fare per l’Assessorato alla Pace, Crucioli: “Centrosinistra non si può schierare contro la guerra”

Genova. “Durante la seduta odierna della Conferenza dei Capigruppo, ho proposto di portare in discussione al Consiglio comunale di oggi un ordine del giorno straordinario per l’istituzione di un Assessorato alla pace e al disarmo. Sulla scorta dell’appello firmato recentemente da circa 300 firmatari tra cui numerose associazioni genovesi come Arci, Agesci, Emergency, Music for Peace, Ora in silenzio contro la guerra, e altre, che recava proprio la richiesta di impegnare i candidati Sindaci in tal senso, ho ritenuto importante non solo aderire inserendo la proposta nel mio programma elettorale, ma portare l’argomento in Consiglio”.

A scriverlo in una nota stampa Mattia Crucioli, consigliere comunale di Uniti per la Costituzione che aggiunge: “L’ordine del giorno chiedeva a sindaco e della giunta di impegnarsi a istituire l’assessorato alla pace e al disarmo attribuendogli idonea dotazione finanziaria; far cessare la produzione e il transito di armi nel territorio e nel porto di Genova; scrivere al Governo italiano chiedendo la cessazione immediata dell’invio di armi in Ucraina e in ogni altro teatro di guerra”.

“Se questo ordine del giorno fosse passato, avrebbe dato ai cittadini genovesi una garanzia: la Giunta e il Sindaco entranti sarebbero già stati vincolati a rispettare queste impegnative – continua Crucioli – Invece, non sarà nemmeno possibile portarlo in discussione, a causa del voto contrario che mi è stato opposto dal PD e da tutto il campo largo. Ennesima dimostrazione di come la coalizione del centrosinistra non sia nelle condizioni di schierarsi in maniera coerente e credibile per la pace, essendo lacerata al suo interno tra chi – come i Calendiani e i Renziani – manifesta per il riarmo dell’Europa, e chi come il M5S promuove piazze di segno esattamente opposto”.