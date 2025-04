Nervi, M5s all’attacco: “Non ci pieghiamo alla visione affaristica della città. Pronti a riprenderci gli spazi”

Genova. “La risposta dei cittadini ieri sera ci dice che siamo sulla strada giusta: Nervi vuole alzare la testa e dire chiaramente cosa non ha funzionato nel Municipio IX Levante”. Così, i candidati comunali del M5S Marco Mes e Alessandro Pierandrei commentando l’evento che si è tenuto ieri sera alla SOMS di via Donato Somma con la candidata sindaca Silvia Salis. All’evento, organizzato dal M5S Genova e preceduto da un giro con tutta la coalizione per incontrare i cittadini della delegazione, sono intervenuti anche il deputato e referente regionale del M5S Liguria Roberto Traversi e la capolista del M5S alle Comunali genovesi del 25 e 26 maggio Tiziana Beghin.

“L’elenco delle cose non fatte o fatte male, con l’aggravante dei progetti tenuti nascosti per evitare contestazioni, è lungo – ha dichiarato Mes -. Porticciolo di Nervi? È uno dei tanti esempi di scempio di soldi pubblici senza che l’area sia fruibile tutto l’anno come avevano promesso: per 9 mesi, i gradoni sono invasi dalla Posidonia e rimuoverla costa circa 185mila l’anno. Il tutto con l’aggravante di non avere più una piscina comunale, sacrificata per la visione distorta della destra. Area Campostano? A oggi, nonostante cittadini e attivisti continuino a chiedere quali siano le reali intenzioni della civica amministrazione, sul progetto insiste un totale silenzio e una preoccupante oscurità. Non ci meraviglieremmo se in quell’area volessero autorizzare l’ennesimo supermercato”.

“Ztl di via Oberdan con asfalto “speciale”? – continua Mes – È già rovinato per il passaggio di mezzi pesanti: oltre a non garantire i vantaggi di una vera Ztl, ha creato code e ingorghi con più inquinamento atmosferico. A pagarne le conseguenze, cittadini e commercianti. L’emblema di questo disastro è Gentilotti: storica insegna di Nervi, ha superato due guerre ma non è riuscito a sopravvivere alla “cura” Bucci. La Marinella in passeggiata? Altro esempio di gestione opaca di fondi pubblici da parte dei privati: Regione Liguria tramite Filse ha versato nell’operazione la bellezza di 500mila euro. Dopo 3 soli mesi di apertura, è arrivata la doccia fredda del fallimento della società tanto decantata da Toti e Bucci. Dighe soffolte? Suona strano solo a noi che l’unico progetto (ora fermo) promosso dalla destra fosse quello davanti alla Marinella per 1,5 milioni di euro?”.

“Se analizziamo che cosa è successo in questi otto anni di governo Bucci, è evidente che non si è mai parlato di urbanistica – ha spiegato Pierandrei –: i progetti calati dall’alto, in realtà, erano interventi frammentari, ciascuno sconnesso dall’altro, senza una visione d’insieme della città. La strategia della destra è prettamente utilitaristica. Non a caso, l’assessorato all’urbanistica a Genova si chiama Assessorato all’Urbanistica e allo Sviluppo Industriale ed Economico: significa che l’attuale amministrazione interpreta il territorio cittadino come uno spazio da sfruttare, e non come uno spazio di vita delle persone. La visione è sempre la stessa: l’amministrazione decide nelle stanze del potere e, solo dopo aver deciso, comunica le proprie intenzioni alla cittadinanza, evitando accuratamente qualsiasi confronto o dialogo preventivo. Era questo lo scopo della riforma dei Municipi del 2021? Togliere loro non solo risorse, ma anche qualsiasi ruolo decisionale? La città è, in primo luogo, lo spazio di vita dei suoi abitanti, e dunque il bene pubblico e la qualità degli spazi dovrebbero essere l’obiettivo principale di chi la guida”.

“Una buona amministrazione – continua Pierandrei – dovrebbe prendere le proprie decisioni solo dopo aver ascoltato le necessità dei territori. Adriano Olivetti, anni fa, si chiedeva: come mai i politici, quando si ammala il figlio, vanno dal dottore e, quando invece devono lavorare sulla città, non chiamano l’urbanista? La risposta è abbastanza ovvia: così nessuno rompe loro le scatole, salvo poi chiamare successivamente qualche progettista per dare forma a decisioni già prese. Penso, ad esempio, alle archistar che tracciano un cerchio rosso o danno nomi altisonanti a evidenti speculazioni edilizie”.

“Ora che si avvicinano le elezioni comunali, vengono a galla le cose non fatte e quelle fatte male – concludono i candidati -. Ora li vediamo correre da una parte all’altra della città ad ascoltare cittadini che fino a ieri sono stati ignorati o a promettere cose che in otto anni non sono state fatte. Ora, e solo ora, parlano di giovani, manutenzione, commercio, sicurezza. Temi di cui noi abbiamo sempre parlato chiedendo anche tutela ambientale, salvaguardia delle aree pubbliche, dei servizi sociali, del trasporto pubblico, contrasto al dissesto idrogeologico e lotta alle mafie”, hanno concluso Mes e Pierandrei.